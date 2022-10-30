UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Мало обстрілювали": в Іспанії неадекватна росіянка накинулася на українців (відео)

Фото: На українців напали в Іспанії (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

У муніципалітеті Кальпе в Іспанії неадекватна росіянка накинулась на українців. Вона підійшла до невеликого мітингу та почала вигукувати лайки, а потім заявила, що Україну "мало обстрілюють".

Відео інциденту опублікувала українська блогерка та журналістка Раміна Есхакзакай.

Група українців у вишиванках, з українськими прапорами та плакатами зібралася на невеликий мітинг проти війни на набережній у муніципалітеті Кальпе. Але заходи припали не до смаку російськомовній жінці, і вона вирішила висловити власну думку.

За словами очевидців, жінка, ймовірно, була у стані алкогольного сп'яніння чи просто неадекватна. Вона кричала на українців із використанням нецензурних слів кілька хвилин, а потім заявила, що її звуть "Володимир Путін".

Вона показувала українцям середній палець та говорила, що Україну "мало обстрілюють". Раптом у середині скандалу вона дістала пов'язану синьо-жовту стрічку із сумки та заявила, що турбується за українців і почала говорити про любов до України.

Одна з українок спокійно їй спробувала пояснити, що їй довелося виїхати з рідної країни й вона важко вивезла рідних у безпечне місце - через постійні бомбардування Росії.

На що росіянка знову змінила думку і заявила, що "мало вас там бомблять".

Обережно! Відео містить нецензурну лексику. 18+

До речі, раніше ми повідомляли, що в Молдові напали на українську співачку неадеквати з РФ.

А також ми розповідали про те, що в Німеччині поліція провела обшуки у росіянки, яка знущалася з українок і підтримувала війну.

Читайте РБК-Україна в Google News
Іспаніяросіяниросіянка