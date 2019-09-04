Малиновый Самсон: в Киеве изуродовали знаменитый фонтан

В Киеве изуродовали один из старейших фонтанов столицы - фонтан Самсон. Три парня решили покрасить его в малиновый цвет и сделать из него арт-объект. Молодых людей уже задержала полиция. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Дмитрий Качура. По его словам, некоторое время назад фонтан утопал в мусоре, а потом его "обновили".

"Оказалось, что это творение устроили не коммунальщики, а три молодых человека, решивших сделать из статуи Самсона арт-объект... Полиция сообщает об их задержании. Остается открытым вопрос - так это коммунальщики бутылки и прочий мусор убрали из фонтана или вандалы?" - спросил Дмитрий Качура у себя на странице.

Фото: Фонтан Самсон на Подоле стал малиновым (facebook.com/dima.kachura)

В комментариях пользователи сети отреагировали на "смелое обновление" фонтана Самсона. Все украинцы склоняются к мнению, что это ужас.

Какая жесть. Может грунтовка или основа?

Какой ужас.

Идиоты

А качество покраски.

Идиоты.

Скриншот комментариев (facebook.com/dima.kachura)

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