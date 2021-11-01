Маленькая балерина из Горловки довела украинцев до слез "танцем переселенки"

С самого начала танца от Алисы невозможно было оторвать взгляд. Ее грусть читалась в каждом движении танца, а на глаза наворачивались слезы… В конце плакали уже все судьи, а вместе с ними и зрительный зал.

Алиса с двух лет мечтала стать балериной, но родители боялись, что это очень тяжелый труд. Сама Алиса говорит, что у нее были моменты, когда хотелось все бросить и уйти.

Фото: Алиса Стригункова (пресс-служба)

Девочка очень хотела, чтобы ее номер увидела Лилия Подкопаева, так как она думает, что они с ней чем-то похожи - обе трудяги. Как Лилия трудом добилась звания олимпийской чемпионки, так и Алиса хочет добиться успеха.

Смотрите ниже это потрясающее выступление. И запаситесь носовыми платками.

Отметим, что шоу "Україна має талант" возобновилось десятым сезоном после четырехлетнего перерыва. В основной состав жюри входят Сергей Притула, Ксения Мишина и Евгений Кот, а во втором выпуске к ним присоединилась четвертая судья - Лилия Подкопаева.