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Маленькая балерина из Горловки довела украинцев до слез "танцем переселенки"

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Понедельник 01 ноября 2021 10:46
Маленькая балерина из Горловки довела украинцев до слез "танцем переселенки" Скрин видео: Алиса Стригункова, маленькая балерина, поразившая украинцев
Автор: Светлана Мащенко

Алиса Стригункова, 11-летняя балерина из Горловки Донецкой области, пересказала танцем боль ребенка, который навсегда покинул свой дом. Девочка отрывками вспоминает события 2014-го года, скучает по бабушкам, дедушкам, кошке, оставленной там.

Танцовщица вышла на сцену "Україна має талант" 2021, чтобы рассказать украинцам свою историю и показать титанический труд балерины.

С самого начала танца от Алисы невозможно было оторвать взгляд. Ее грусть читалась в каждом движении танца, а на глаза наворачивались слезы… В конце плакали уже все судьи, а вместе с ними и зрительный зал.

Алиса с двух лет мечтала стать балериной, но родители боялись, что это очень тяжелый труд. Сама Алиса говорит, что у нее были моменты, когда хотелось все бросить и уйти.

Маленькая балерина из Горловки довела украинцев до слез &quot;танцем переселенки&quot;

Фото: Алиса Стригункова (пресс-служба)

Девочка очень хотела, чтобы ее номер увидела Лилия Подкопаева, так как она думает, что они с ней чем-то похожи - обе трудяги. Как Лилия трудом добилась звания олимпийской чемпионки, так и Алиса хочет добиться успеха.

Смотрите ниже это потрясающее выступление. И запаситесь носовыми платками.

Отметим, что шоу "Україна має талант" возобновилось десятым сезоном после четырехлетнего перерыва. В основной состав жюри входят Сергей Притула, Ксения Мишина и Евгений Кот, а во втором выпуске к ним присоединилась четвертая судья - Лилия Подкопаева.

Ранее мы писали, что 12-летний украинец поразил всех, спев знаменитую песню из "Пятого элемента"

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