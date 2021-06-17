Мальчика в Виннице переехала на тротуаре пьяная мажорка: он записал видео к украинцам

Андрей не сдается и даже улыбается на видео, хотя ему предстоит еще долгий путь восстановления.

"Меня уже выписали из больницы, но мне еще предстоит несколько операций, спасибо всем за поддержку ", - сказал Андрей Тарасюк на видео.

Что произошло

В тот день в Виннице пьяная женщина за рулем внедорожника сбила 13-летнего мальчика, который шел по тротуару в школу. У ребенка были многочисленные травмы и он попал в больницу. Женщину выпустили из СИЗО под залог 180 тысяч гривен.

Отметим, что в крови у нее было 3,3 промилле алкоголя, что в 16,5 раза превышает норму. В салоне автомобиля стоял запах алкоголя, который чувствовался на расстоянии. Она еле выползла из машины.

Виновница ДТП на свободе

За нетрезвую езду, которая привела к травмированию людей, подозреваемой грозит до восьми лет лишения свободы. Следователь и прокурор ходатайствовали в суде об аресте водителя на время следствия. 26 мая Винницкий городской суд удовлетворил это ходатайство и одновременно назначил денежный залог в сумме 181 тысяча гривен. Адвокат подозреваемой добился, чтобы ее выпустили из СИЗО, мол, она стоит на учете и у нее диагноз алкоголизм. Сейчас на нее надели электронный браслет и изъяли загранпаспорт.