Мальчик заразился страшной инфекцией из-за царапины: как защититься

Мальчик заразился столбняком из-за царапины на колене, которую он получил во время игры. 12-летний ребенок спустя три недели оказался во львовской детской больнице Охматдет. Родители обратились к медикам за помощью, когда у сына подергивались мышцы нижних конечностей, передает Zaxid.net.

Отметим, что нынешний случай заражения столбняком стал первым во Львовской области в этом году и седьмым - за три года.

"Это абсолютный нонсенс, так как в цивилизованном мире на столбняк, тем более дети, не должны болеть", - рассказала главный эпидемиологи Львовской области Наталия Тимко.

Сообщается, что мальчик заразился этой острой инфекционной болезнью, когда упал на асфальт на улице и поцарапал ногу. Ребенку не делали вакцинацию против столбняка из-за аллергии. 29 июня - через 20 дней после заражения - его госпитализировали с характерными для столбняка симптомами.

Без медицинской помощи столбняк может стать смертельным, и инфицироваться им можно где-угодно, даже на детской площадке, говорится в сюжете ТСН. Как предупреждают реаниматологи, чаще всего заражаются в летний период, когда грязь легко попадает на рану.

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"Может быть рана глубиной 3-4 сантиметра, а внешне выглядеть как малюсенький миллиметровый порез. Она там закрывается, и там есть безкислородное пространство. Инфекция может там жить и размножаться", - рассказал врач-травматолог Владимир Рышковский.

Видео: YouTube / ТСН

Врачи рассказали, что у мальчика не тяжелая форма инфекции, однако не известно, как будет развиваться болезнь дальше. Ребенку вкололи противостолбнячный иммуноглобулин, и сейчас медики следят за состоянием маленького пациента.

Единственная защита от столбняка - прививка. Его детям делают трижды до года. В возрасте 6 и 16 лет необходима ревакцинация. Взрослые должны прививаться сами каждые 10 лет. Вакцина в больницах есть и она бесплатная.

Генерализованный мышечный спазм (опистотонус) у больного столбняком. Рисунок шотландского физиолога Чарльза Белла, 1809 (wikipedia.org)

Отметим, что в целом по Украине в 2019 году уже пять человек заболели столбняком, и один случай стал фатальным. Как рассказали в пресс-службе ЦОС Минздрава, двое из пяти заболевших - это дети. Случаи инфекций были зафиксированы в Киевской, Николаевской, Винницкой, Львовской и Закарпатской областях.

Видео: YouTube / 5 канал

Как сообщалось ранее, американские ученые обнаружили новый штамм сальмонеллы, устойчивый к антибиотикам последней инстанции.

Напомним, в прошлом году в Украине запретили известный лекарственный препарат, который использовался для профилактики дифтерии и столбняка.