Мальчик в чемодане: горе-мать объяснила свой жуткий поступок (видео)

Фото: коллаж РБК-Украина

Анна Пилявская дала показания по делу брошенного в чемодане тела сына в Черновцах

Горе-мать трехлетнего мальчика Саши Пилявского, тело которого нашли в чемодане на окраине Черновцов 27 июня, удалось задержать только 2 августа - спустя больше месяца после объявления в розыск. 22-летнюю Анну заметили люди в Хмельницкой области и сообщили в полицию, и теперь женщина уже дает показания.

Ребенок из чемодана: чем закончились розыски горе-матери (фото)

Отметим, что в последнее время правоохранители почти разуверились в возможности найти Пилявскую, по крайней мере живой. В полиции рассказали, что склонялись к версии ее самоубийства.

И вот вчера вечером на спецлинию "102" поступил звонок от неравнодушных граждан, которые сообщили, что видели ее в междугородном автобусе под Хмельницким. Как рассказали в отделе коммуникации полиции Черновицкой области, опросив свидетелей и очевидцев, правоохранители установили местонахождение разыскиваемой.

Анна Пилявская бросила чемодан с телом сына на пустыре в Черновцах (Фото: cv.npu.gov.ua)

Сейчас Анна находится в Хмельницком, следователи ГУНП в Черновицкой области осуществляют там следственные действия и опрашивают ее.

Напомним, что согласно данным судмедэкспертизы, причиной смерти ребенка стал приступ бронхиальной астмы. Темные следы на теле, которые сначала приняли за синяки, оказались трупными пятнами - мальчик умер за несколько дней до того времени, как его обнаружили.

Сейчас женщина объяснила, что вечером 25 июня у сына внезапно поднялась температура, и она дала мальчику лекарства по своему усмотрению. Затем с ним легла спать, рассказал замначальника следственного управления ГУ Нацполиции в Черновицкой области Демьян Голянский.

Через некоторое время Анна проснулась и увидела, что у Саши уже были судороги. Она бросилась искать лекарства, чтобы спасти сына от астматического приступа, но когда вернулась, то ребенок уже умер.

"Женщина также рассказала правоохранителям, что испугалась обвинений в ненадлежащем уходе за ребенком, а потому чемодан с мертвым сыном вывезла подальше на пустырь и дальше скрывалась у знакомых", - говорится в сообщении.

Полицейские в настоящее время проверяют полученную информацию после допроса Пилявской, чтобы дать надлежащую правовую оценку ее действиям.

Ребенка нашли в чемодане в Черновцах (фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

Как показали ранее записи с видеокамер, после трагедии горе-мать тащила красный чемодан с телом сына ночью 2 км через мост и по улицам в Черновцах. Ношу она оставила на пустыре на окраине города возле недостроенного супермаркета. 27 июня прохожие обнаружили в чемодане завернутый в одеяло труп мальчика.

Видео: YouTube / Полиция Черновицкой области

Анна Пилявская родилась в Черновцах, но переехала в Хмельницкую область. Ее отец - военный, муж отбывает тюремный срок за имущественное преступление. В Черновцах она снимала жилье, но после обнаружения трупа ее сына 27 июня съехала.

Как сообщалось ранее, в начале июля Сашу Пилявского похоронили в селе Давыдковцы Хмельницкой области. На погребальной процессии Анна не появилась.