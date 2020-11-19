Как максимально защитить себя от коронавируса: украинцам дали точные рекомендации

Украинцам рассказали, что делать, если у вас был контакт с больным коронавирусом и насколько близким должен быть контакт, чтобы вызвать беспокойство.

Так, на странице Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики в Facebook рассказали про алгоритм действий в таких случаях. Также тут дали советы, как максимально уберечь себя от вероятного заражения.

Что делать, если был контакт с больным коронавирусом?

Контактом, который считается потенциально опасным, является следующий: вы более 15 минут взаимодействовали с человеком, болеющим COVID-19 (с симптомами болезни) на расстоянии менее 1,5 метра.

В случае, если такой контакт имел место, нужно самоизолироваться на 14 дней. Если симптомы возникли, позвоните семейному врачу. Если нет - все хорошо.

Что делать в случае контакта с больным коронавирусом (фото: facebook.com/healtheconomicsckse)

Что делать, если вы боитесь заболеть коронавирусом?

Первое, что нужно сделать, найти семейного врача, которому вы сможете доверять. Нужно узнать график его работы и можно ли с ним связаться в нерабочее время.

Носите маску в общественных местах. И носите ее правильно. Одноразовую маску нужно регулярно менять, а многоразовую часто стирать. Маска должна быть только ваша, сухая и чистая.

После посещения публичных мест и выходов на улицу обязательно мойте руки. Маску нужно надевать чистыми руками и стараться не трогать лицо.

Не посещайте массовые мероприятия, избегайте тесного контакта с другими людьми.

Сделайте дополнительную прививку. Так, стоит вакцинироваться от гриппа и пневмококка.

Что делать, если вы боитесь заболеть коронавирусом (фото: facebook.com/healtheconomicsckse)

Напомним, что по состоянию на 19 ноября в Украине 583 510 случаев заражения коронавирусом, 266 479 выздоровлений и 10 369 смертей. За последние сутки выявили 13 357 новых больных. Больше всего случаев в Киеве, Днепропетровской и Киевской областях.

Ранее академик НАНУ рассказал, что даже жесткий карантин не поможет преодолеть коронавирус в Украине.