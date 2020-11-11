Максим Степанов назвал симптомы легкой формы коронавируса, которую можно лечить дома

В Украине бушует пандемия коронавируса и в некоторых регионах больницы переполнены. В обязательном порядке госпитализации подлежат те пациенты с COVID-19, у которых течение болезни очень тяжелое. Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что в домашних условиях могут лечиться только больные, у которых легкое течение коронавируса.

На брифинге в среду, 11 ноября, глава Минздрава перечислил симптомы легкой формы COVID-19.

"Лечиться в домашних условиях могут только люди, которые имеют легкое течение болезни. Решение о лечении в домашних условиях принимает исключительно семейный врач", - отметил Степанов.

Симптомы легкой коронавирусной болезни:

Повышенная температура до 38 градусов, которая регулируется с помощью действия жаропонижающих средств.

Отсутствие проявлений со стороны желудочно-кишечной системы

Отсутствие признаков дыхательной недостаточности

Отсутствие психических проявлений болезни

Амбулаторное лечение по словам главы Минздрава должно обязательно проводиться под наблюдением врача или медсестры и состояние больного должно контролироваться.

Кроме того, Степанов отметил, что осложнения COVID-19, в том числе и проявления со стороны дыхательной системы, чаще всего появляются уже после второй недели болезни коронавирусом.

Степанов назвал симптомы легкой формы COVID-19, которую можно лечить дома

Напомним, ранее мы писали о том, что врач Ольга Голубовская объяснила, почему некоторые украинцы болеют COVID-19 без симптомов.

А также рассказывали о том, что ученые сделали неожиданное заявление об иммунитете от коронавируса.