Макс Барських шокував подробицями свого дитинства: "Було насилля"

Макс Барських про насилля у сім’ї

За словами знаменитості, у нього була досить складна ситуація з рідними, але у нього є відповідь, чому так відбувалося.

"Було насилля, ще багато чого, але я розумію і свою маму, і свого тата, чому все відбувалось саме так. Перш за все, це передані з покоління в покоління навички, і вони самі не знали, що з цим робити, як бути", - поділився співак.

Макс Барських (фото: instagram.com/max_barskih)

"На жаль, не було інтернету, мало книжок про те, як виховувати дітей, тому, звісно, все це було не без рукоприкладства", - продовжив він.

Зірка каже, що вже давно відпустив всі образи.

"Розумію, чому це відбувалось - моїм батькам самим було складно", - сказав співак.

Виконавець вважає, що всі обставини, які сталися, зробили його тією людиною, якою він є сьогодні, і артист вдячний за цей досвід.

Макс Барських (фото: instagram.com/max_barskih)

Зазначимо, що батько Макса покинув сім'ю, і вони не спілкувалися протягом 11 років.

Їхня зустріч відбулася під час зйомок кліпу до пісні "Февраль", в якій зачіпаються теми складних стосунків між батьком і сином.