Макароны помогают похудеть: кому их нужно обязательно есть

Макаронные изделия помогут в борьбе с лишним весом, но не всем
Макароны помогут справиться с лишним весом и стать здоровее благодаря некоторым свойствам этих изделий. Особенно рекомендуются они женщинам в определенном возрасте.
Так, ученые из США выяснили, что взрослые и дети, которые употребляют макароны, получают больше необходимых питательных веществ, а также в целом питаются качественнее. Об этом пишет портал MedikForum.
Особенно рекомендуют врачи макаронные изделия ввести в рацион женщин возрастом от 19 до 50 лет. Им паста может помочь уменьшить объем талии, снизить массу тела и нормализовать показатели ИМТ (индекс массы тела).
А вот на мужчин и детей потребление макаронных изделий такого влияния не окажет.
Еще одними преимуществами макарон является то, что люди с пастой в рационе обычно потребляют меньше добавленного сахара и насыщенных жиров.
Кроме того, в пшенице содержатся такие необходимые элементы, как магний, железо, пищевые волокна и фолиевая кислота.
"Можно сказать, что макаронные изделия - это фундамент для правильного питания на протяжении всей жизни. Паста создает хорошие условия для усвоения фруктов и овощей, нежирного мяса, бобовых и рыбы. Диеты с присутствием пасты более полезны и эффективны", - уверены врачи.
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