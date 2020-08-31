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Макароны помогают похудеть: кому их нужно обязательно есть

Понедельник 31 августа 2020 16:05
Макароны помогают похудеть: кому их нужно обязательно есть
Макароны могут стать помощниками в похудении (фото: pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Макаронные изделия помогут в борьбе с лишним весом, но не всем

Макароны помогут справиться с лишним весом и стать здоровее благодаря некоторым свойствам этих изделий. Особенно рекомендуются они женщинам в определенном возрасте.

Так, ученые из США выяснили, что взрослые и дети, которые употребляют макароны, получают больше необходимых питательных веществ, а также в целом питаются качественнее. Об этом пишет портал MedikForum.

Особенно рекомендуют врачи макаронные изделия ввести в рацион женщин возрастом от 19 до 50 лет. Им паста может помочь уменьшить объем талии, снизить массу тела и нормализовать показатели ИМТ (индекс массы тела).

А вот на мужчин и детей потребление макаронных изделий такого влияния не окажет.

Еще одними преимуществами макарон является то, что люди с пастой в рационе обычно потребляют меньше добавленного сахара и насыщенных жиров.

Кроме того, в пшенице содержатся такие необходимые элементы, как магний, железо, пищевые волокна и фолиевая кислота.

"Можно сказать, что макаронные изделия - это фундамент для правильного питания на протяжении всей жизни. Паста создает хорошие условия для усвоения фруктов и овощей, нежирного мяса, бобовых и рыбы. Диеты с присутствием пасты более полезны и эффективны", - уверены врачи.

Ранее мы писали, какие продукты категорически нельзя есть в жару.

Также сообщалось, что назван алкогольный напиток, который очень полезен для костей.

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