Макароны с червями: студенты Харьковской академии Нацгвардии показали, как их кормят

Спагетти (фото: pixabay.com)

В Харьковской академии Нацгвардии макароны подают с червями

Студенты Харьковской академии Нацгвардии возмущены обедами, которыми их кормят в части. Они показали фотографии, на которых видно, что в макаронах с мясом есть черви.

Служащие просят, чтобы их отпускали хоть иногда домой или разрешили получать еду от родственников. Об этом сообщает Telegram-канал "PavlovskyNews".

Макароны с червями (фото: Telegram-канал "PavlovskyNews")

С 22 марта они находятся на карантине и за это время ни разу не выходили из зоны дислокации, кроме как патрулировать вокруг территорию.

Студенты Харьковской академии Нацгвардии (фото: Telegram-канал "PavlovskyNews")

По словам курсантов, они безвылазно проживают на казарменном положении, но говорить про карантинные меры просто нет смысла: массовые построения, спортивная работа на спортплощадке.

При этом преподаватели, студенты, офицеры и военнослужащие по контракту из местного подразделения обеспечения абсолютно спокойно ходят домой и с ними есть постоянный контакт.

Ранее с подобной жалобой обращались курсанты Киевского факультета академии Национальной гвардии Украины.

Около тысячи студентов просят, чтобы руководство Нацгвардии пошло на компромиссы со служащими иначе может начаться даже бунт.

Напомним, военные юристы объяснили, кто освобождается от призыва на срочную службу.

Ранее мы писали о том, что в Харькове студент впал в кому из-за врачебной ошибки.