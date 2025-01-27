Макаревич після підтримки України здивував заявою про ЗСУ: "Не хочу, щоб ракета вбила мого сина"

Що каже Макаревич

Співак пояснює, що нині не дає гроші на українську армію, оскільки на ці кошти Україна може збудувати ракету, яка долетить до Москви і може вбити його сина. Подібну заяву зірка висловив, відповідаючи на питання, що стосувалося закликів окремих російських опозиціонерів до допомоги ЗСУ, аби Україна змогла перемогти кровопролитний путінський режим.

Макаревич зазначив, що перестав фінансово допомагати українським військовим, у той час як мирним людям він і надалі продовжує надавати свою підтримку. Син музиканта, як відомо, досі мешкає у Москві.

"Я не допомагаю Збройним силам Україні. Мені важко зараз сформулювати це. Але я не хочу, щоб якась ракета, зібрана на мої гроші, впала на Москву і вбила мого сина", - заявив Макаревич.

Андрій Макаревич (фото: facebook артиста)

Окрім того, під час діалогу з ведучим Костянтином Еггертом знаменитість також розповів, чому жодного разу після початку повномасштабної російсько-української війни не був в Україні. Він не сумнівається в гарному ставленні українців до нього, проте розуміє, що батьківщина завжди залишається з ним, і люди будуть на це реагувати. Селебриті додав, що не боїться приїжджати, але "не має на це морального права".

"Все одно, як би я для них (не ставився, - прим. ред.), все рано росіянин, як не крути. Я знаю, що до мене там дуже добре ставляться, але я розумію, що країна, де я народився, все одно у мене на спині висить, тому мені це дуже заважає", - пояснив свою думку виконавець.

Що відомо про Андрія Макаревича

Це 71-річний російський рок-співак, засновник гурту "Машина времени", музикант і продюсер. Він має чотирьох дітей. Про свою підтримку України росіянин заявив ще під час Революції Гідності і кілька разів наголошував на тому, що РФ не мала права відбирати Крим в України.

Після початку повномасштабної агресії проти України Макаревич перебрався з родиною до Ізраїлю, а весною 2022 року його оголосили іноземним агентом у РФ. Про цей свій статус артист нагадує кожного разу, коли публікує пост у Facebook.

Андрій Макаревич з дружиною (фото: facebook артиста)