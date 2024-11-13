Магучіх відверто розповіла, чи був у неї секс перед важливими змаганнями

Українська спортсменка Ярослава Магучіх, яка здобула цього року на Олімпійських іграх золоту медаль у стрибках у висоту, чесно зізналася, чи спортсмени займаються сексом перед важливими змаганнями.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на її інтерв'ю Маші Єфросиніній в рамках проекту "Екзамен. Нова реальність".

Так, на запитання Єфросиніної, чи правда, що спортсменам забороняють займатися сексом, щоб не витрачати енергію, Магучіх відповіла, що буває по-різному.

"Комусь можна, комусь не можна - це у всіх по-різному. Комусь йде, комусь не йде", - чесно зізналася олімпійська чемпіонка.

Далі вона продовжила, щоб дізнатися, можна спробувати перед тренуваннями.

"Це потрібно пробувати. На тренуваннях, наприклад. Перед тренуваннями", - наголосила Магучіх.

"Буває, що наступного дня або через два дні є якісь вправи на швидкість, або якщо ти не почуваєшся так добре, як має бути, то краще утриматися. А так комусь навпаки йде, що після сексу прямо пре" , – відверто розповіла легкоатлетка.

Далі Єфросиніна запитала, як із інтимом перед змаганнями саме у Ярослави.

"У мене це залежить від періоду - це чи тренувальний, чи це змагальний", - зазначила спортсменка.

"У змагальний можна?" - запитала телеведуча.

"У змагальний період - ні", - наголосила Ярослава Магучіх, зазначивши, що її секс таки виснажує.

Що відомо про Ярославу Магучіх

Магучіх народилася у 2001 році у Дніпрі. У дитинстві батьки вирішили віддати Ярославу на караті, але там їй не сподобалося і вона зайнялася легкою атлетикою.

Почала брати участь у великих змаганнях у 2016 році.

У 2018 році стала рекордсменкою світу серед юнаків.

У травні 2019 року перемогла на етапі Діамантової ліги у Досі.

На Олімпійських іграх у Токіо (2021) виборола бронзову медаль з результатом 200 см.

У липні 2024 року на етапі Діамантової ліги в Парижі Магучіх спочатку встановила новий національний рекорд з результатом 2,07 м, а потім побила світовий рекорд Стефки Костадінової, що тримався з 1987 року, - 2,09 м, з першої спроби взявши висоту 2,10 м.

4 серпня 2024 року стала чемпіонкою Олімпійських ігор у Парижі, де отримала заслужене золото.

Дівчина близько 5 років перебуває у стосунках із Назаром Степановим, теж спортсменом. Минулого року коханий зробив їй пропозицію, але весілля молоді люди поки що відклали.

Ярослава Магучіх (фото: instagram.com/rosya_dp)