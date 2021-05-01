Магнитные бури в мае 2021: названы самые опасные даты

Самые опасные даты в мае

По данным лаборатории рентгеновской астрономии солнца ФИАН, небольшая вспышка ожидается 2-3 мая, а после – сильная магнитная буря накроет Землю с 12 по 17 мая. Пик этой бури ожидается 13-14 мая – специалисты дали ей уровень G1 и G2. Такая вспышка может сильно отразиться не только на здоровье метеозависимых, но и на самочувствии совершенно здоровых людей.

Магнитные бури в мае 2021

Почему люди чувствуют ухудшение самочувствия во время магнитных бурь

Как объясняют ученые, магнитные бури – это вспышки на солнце. Именно с него в пространство попадает большое количество зараженных частиц. Солнечный ветер подхватывает эти частицы и несет в разных направлениях, в том числе и к Земле. А магнитные бури возникают как защитная реакция магнитного поля Земли.

"Эти бури проходят в зависимости о того, в каком состоянии находится Солнце. Если учесть, что на Солнце есть 11-летняя периодичность, то в годы, когда наблюдается максимум солнечной активности, этих бурь может быть несколько десятков в год", - рассказал доктор физико-математических наук Александр Филатов в комментарии для ТСН.

Он добавил, что с каждым годом количество таких бурь будет увеличиваться, так как впереди цикл высокой активности.

Буря 13-14 мая может нарушить работу многих устройств

Магнитных бурь с уровнем G2 уже давно не наблюдалось. И такая буря может вызвать не только головные боли, но и привести к нарушению работы многих систем и устройств. В энергосистемах высоких широт могут быть аварийные перепады напряжения, наземного управлению нужно будет скорректировать управление космическими аппаратами. Могут быть помехи на радиоволнах, а в некоторых штатах Америки возможно даже полярное сияние.

Как снизить напряжение в дни магнитных бурь

Рекомендации медиков на такие дни довольно простые: нормально высыпаться, снизить физические нагрузки, питаться здоровой пищей, дышать свежим воздухом и пить достаточно обычной воды. Исключить конфликты, стрессы, дальние поездки, алкоголь и постараться не попадать под прямые лучи солнца.

Людям с хроническими заболеваниями нужно побольше отдыхать и держать под руками необходимые лекарства.