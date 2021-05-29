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Магнитные бури в июне 2021: названы все опасные даты

Автор: Анна Шиканова

Магнитные бури в июне наконец-то дадут отдохнуть от сильного напряжения и частых головных болей. Ожидается только один сильный шторм, который может затронуть самочувствие людей.

Какие дни будут самыми опасными в июне 2021 и в какие даты нужно будет поберечь свое здоровье – читайте в нашем материале ниже.

Календарь магнитных бурь на июнь 2021

По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, сильная магнитная буря прогнозируется только одна – 16 июня. Однако уровень ее будет высокий – до G1, а это значит, что ухудшение самочувствия может наступить накануне, 15 июня и будет длиться до 17 июня.

Магнитные бури в июне 2021

Небольшие геомагнитные колебания возможны также 2 и 3 июня, а также 8-9 июня. Однако эти штормы почувствуют только те, у кого есть склонность к метеочувствительности.

Какие ухудшения здоровья могут быть в эти дни

  • Головные боли
  • Сонливость, бессонница, нарушение режима сна
  • Раздражительность, рассеянность, забывчивость, невозможность сконцентрироваться, апатия, депрессивные состояния
  • Повышение или понижение артериального давления, слабость и общее подавленное состояние
  • Проблемы с сердечно-сосудистой системой, пищеварительной, нервной и обострение хронических заболеваний

Как можно помочь организму в дни магнитных бурь

В такие дни нужно строго придерживаться режима сна и питания

Больше отдыхать, не перенапрягаться, гулять на свежем воздухе и выполнять минимальные физические упражнения

Избегать ссор, конфликтов, стрессов и не ввязываться в выяснения отношений

Помогут также контрастный душ и расслабляющая ванна

Из рациона нужно исключить жирную, острую и вредную пищу, а также алкоголь

Употребление кофе рекомендуется снизить или исключить полностью, а вот обычную воду нужно пить в соответствии с потребностями организма

В пик активности Солнца не рекомендуется находиться под прямыми лучами, а прогулку лучше спланировать на утренние или вечерние часы.

Напомним, ранее мы писали о том, что врачи дали объяснение головным болям на погоду и рассказали, как от них избавиться.

А также рассказывали о том, что ученые сделали сенсационное заявление о магнитных бурях.

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