Магнитные бури в августе 2022: ученые назвали все опасные даты

По данным Livescience, уже 3 августа Землю накроет магнитной бурей. Прогноз для большинства жителей планеты благоприятный - буря будет слабая и ее почувствуют только люди с повышенной метеочувствительностью.

Уровень этой бури не превысит отметки G1. Может быть небольшое ухудшение самочувствия и незначительные колебания в электросетях. Также может затронуть функции работы спутников и системы GPS.

По данным Центра прогнозирования космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований США, следующая магнитная буря накроет Землю 4-5 августа.

Еще одна буря уровня G1 ожидается 17 августа и возможны магнитные колебания 18-19 августа.

Также ученые отметили, что нестабильные условия солнечной погоды возможны 6, 11-12 и 20 августа.

Как влияет магнитная буря на человека

Ученые считают, что магнитные бури слабой и умеренной мощности не могут влиять на человека. Однако именно в такие дни люди отмечают ухудшение своего здоровья.

При магнитных бурях многие люди жалуются на быструю утомляемость, головные боли, проблемы со сном, обострение хронических заболеваний, ухудшение общего самочувствия, тревожность, раздражительность, скачки давления и учащенное сердцебиение.

Что помогает в такие дни

Для тех, на кого магнитные бури имеют влияние, врачи дают стандартные рекомендации: нормально высыпаться, хорошо питаться, не перегружать организм физическими и эмоциональными нагрузками, дышать свежим воздухом, пить больше жидкости и полноценно отдыхать.