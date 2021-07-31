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Магнитные бури в августе 2021: названы самые опасные дни для здоровья

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Суббота 31 июля 2021 10:32
Магнитные бури в августе 2021: названы самые опасные дни для здоровья Магнитные бури в августе 2021 (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Магнитные бури способны причинить немало хлопот с самочувствием не только метеозависимым людям, но и тем, у кого со здоровьем все в порядке. Бури отличаются интенсивностью, частотой и могут усиливаться в зависимости от погодных условий.

Какие дни в августе будут самыми опасными и как снизить воздействие магнитных бурь на организм – читайте в нашем материале ниже.

График магнитных бурь на август

По прогнозу специалистов, август станет довольно напряженным месяцем. Магнитных бурь будет много и идти они будут порой одна за другой. Первая волна накроет Землю 2-3 августа. Эта буря будет небольшая и ухудшение самочувствия могут почувствовать только метеозависимые люди и люди с хроническими заболеваниями.

Вторая буря будет более интенсивная, она ожидается 10 августа. Влияние этой бури будет более сильное, возможно ухудшение самочувствия, головные боли, скачки давления и проблемы с хроническими заболеваниями.

Самая сильная магнитная буря ожидается во второй половине месяца – с 16 по 20 августа. Ее воздействие почувствуют даже те, кто не склонен к метеозависимости.

Небольшая буря ожидается в конце месяца – 29 августа. Она будет средней интенсивности и может спровоцировать боли в мышцах, головные боли, скачки давления и эмоциональные перепады.

Какие симптомы вызывает магнитная буря

  • Головная боль, головокружение
  • Общее ухудшение самочувствия, скачки артериального давления
  • Сонливость, нарушение сна, бессонница
  • Раздражительность, агрессия, апатия, невозможность сконцентрироваться
  • Обострение хронических заболеваний

Как помочь организму в дни магнитных бурь

  • Соблюдайте привычный график сна
  • Снизьте физическую и эмоциональную нагрузку, больше отдыхайте и меньше нервничайте
  • Исключите из рациона тяжелую пищу, алкоголь
  • Пейте меньше кофе, а больше травяного чая, воды, компотов из свежих фруктов
  • Больше гуляйте на свежем воздухе, но избегайте прямых солнечных лучей
  • Следите за артериальным давлением
  • Не вступайте в конфликты и избегайте стрессов
  • Утром принимайте контрастный душ, вечером – ванну с аромаслами или травами
  • Держите под руками необходимые препараты и бутылочку с водой

Напомним, ранее мы писали о том, как справиться с организмом во время сильных перепадов погоды.

А также рассказывали о том, что кардиолог дала советы, как избавиться от метеозависимости.

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