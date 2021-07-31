Магнитные бури в августе 2021: названы самые опасные дни для здоровья

Магнитные бури способны причинить немало хлопот с самочувствием не только метеозависимым людям, но и тем, у кого со здоровьем все в порядке. Бури отличаются интенсивностью, частотой и могут усиливаться в зависимости от погодных условий.

Какие дни в августе будут самыми опасными и как снизить воздействие магнитных бурь на организм – читайте в нашем материале ниже.

График магнитных бурь на август

По прогнозу специалистов, август станет довольно напряженным месяцем. Магнитных бурь будет много и идти они будут порой одна за другой. Первая волна накроет Землю 2-3 августа. Эта буря будет небольшая и ухудшение самочувствия могут почувствовать только метеозависимые люди и люди с хроническими заболеваниями.

Вторая буря будет более интенсивная, она ожидается 10 августа. Влияние этой бури будет более сильное, возможно ухудшение самочувствия, головные боли, скачки давления и проблемы с хроническими заболеваниями.

Самая сильная магнитная буря ожидается во второй половине месяца – с 16 по 20 августа. Ее воздействие почувствуют даже те, кто не склонен к метеозависимости.

Небольшая буря ожидается в конце месяца – 29 августа. Она будет средней интенсивности и может спровоцировать боли в мышцах, головные боли, скачки давления и эмоциональные перепады.

Какие симптомы вызывает магнитная буря

Головная боль, головокружение

Общее ухудшение самочувствия, скачки артериального давления

Сонливость, нарушение сна, бессонница

Раздражительность, агрессия, апатия, невозможность сконцентрироваться

Обострение хронических заболеваний

Как помочь организму в дни магнитных бурь