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Магнітні бурі влаштують "гойдалки". Які дні небезпечні цього тижня і як захиститися

Магнітні бурі з 7 по 11 квітня (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Магнітні бурі у квітні 2025 року не збавляють обертів. З 7 по 11 квітня очікується помірна та висока геомагнітна активність, яка може вплинути на метеочутливих людей, тиск, сон і загальний стан.

Коли очікуються магнітні бурі в період з 7 по 11 квітня та як захисти свій організм, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Прогноз магнітних бур на 7-11 квітня

За даними лабораторій космічного прогнозування NOAA та NASA Space Weather, цього тижня очікуються помірні та короткочасні геомагнітні збурення:

7 квітня, понеділок: геомагнітний індекс Kp-4, помірна магнітна буря

8 квітня, вівторок: магнітна буря червоного рівня, Кр-5. Рекомендовано обмежити стрес і фізичні навантаження.

9 квітня, середа: активність підвищиться до Кр-6. Можливе значне погіршення самопочуття у багатьох людей

10 квітня, четвер: можливе посилення до Кр-5. Можливі головні болі, втома та сонливість

11 квітня, п'ятниця: активність спаде, очікується індекс Кр-3

Варто додати, що усі прогнози вчених попередні, оскільки сонячна активність може швидко змінюватися. Варто слідкувати за оновленими прогнозами та попередженнями від вчених.

Що таке магнітна буря?

Магнітна буря - це реакція магнітного поля Землі на сонячну активність. Вона виникає, коли заряджені частинки з корональних викидів Сонця взаємодіють із нашою атмосферою. І хоча Земля має природний "щит" - магнітосферу, сильні бурі можуть пробивати його.

Як магнітні бурі впливають на людину

Помірні та сильні магнітні бурі червоного рівня можуть впливати на життєдіяльність людини. Це - погіршення самопочуття у багатьох людей на планеті та збій у роботі радіо та електроприладів.

Основні симптоми:

  • Головний біль
  • Мігрень
  • Загальна слабкість
  • Сильна втома
  • Безсоння або надмірна сонливість
  • Підвищення тиску
  • Дратівливість
  • Тривожність
  • Емоційна нестабільність
  • Зниження працездатності
  • Загострення хронічних захворювань

Як захиститися від магнітної бурі

Фахівці дають загальні рекомендації на дні магнітних бур і радять більше відпочивати, повноцінно висипатися, зменшувати стреси. А також?

  • Пити більше води, уникати алкоголю та великої кількості кофеїну
  • Знизити фізичне та психоемоційне навантаження
  • Спати не менше ніж 7-9 годин на добу
  • Провітрювати приміщення
  • Робити прогулянки на свіжому повітрі
  • Повноцінно та збалансовано харчуватися
  • Контролювати тиск

Людям з хронічними захворюваннями більше відпочивати та тримати необхідні ліки під рукою

При погіршенні самопочуття - звертатися до лікарів за допомогою

 

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Під час написання матеріалу використані джерела: NOAA, NASA, Space Weather Prediction Center

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