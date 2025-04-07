Магнітні бурі влаштують "гойдалки". Які дні небезпечні цього тижня і як захиститися

Прогноз магнітних бур на 7-11 квітня

За даними лабораторій космічного прогнозування NOAA та NASA Space Weather, цього тижня очікуються помірні та короткочасні геомагнітні збурення:

7 квітня, понеділок: геомагнітний індекс Kp-4, помірна магнітна буря

8 квітня, вівторок: магнітна буря червоного рівня, Кр-5. Рекомендовано обмежити стрес і фізичні навантаження.

9 квітня, середа: активність підвищиться до Кр-6. Можливе значне погіршення самопочуття у багатьох людей

10 квітня, четвер: можливе посилення до Кр-5. Можливі головні болі, втома та сонливість

11 квітня, п'ятниця: активність спаде, очікується індекс Кр-3

Варто додати, що усі прогнози вчених попередні, оскільки сонячна активність може швидко змінюватися. Варто слідкувати за оновленими прогнозами та попередженнями від вчених.

Що таке магнітна буря?

Магнітна буря - це реакція магнітного поля Землі на сонячну активність. Вона виникає, коли заряджені частинки з корональних викидів Сонця взаємодіють із нашою атмосферою. І хоча Земля має природний "щит" - магнітосферу, сильні бурі можуть пробивати його.

Як магнітні бурі впливають на людину

Помірні та сильні магнітні бурі червоного рівня можуть впливати на життєдіяльність людини. Це - погіршення самопочуття у багатьох людей на планеті та збій у роботі радіо та електроприладів.

Основні симптоми:

Головний біль

Мігрень

Загальна слабкість

Сильна втома

Безсоння або надмірна сонливість

Підвищення тиску

Дратівливість

Тривожність

Емоційна нестабільність

Зниження працездатності

Загострення хронічних захворювань

Як захиститися від магнітної бурі

Фахівці дають загальні рекомендації на дні магнітних бур і радять більше відпочивати, повноцінно висипатися, зменшувати стреси. А також?

Пити більше води, уникати алкоголю та великої кількості кофеїну

Знизити фізичне та психоемоційне навантаження

Спати не менше ніж 7-9 годин на добу

Провітрювати приміщення

Робити прогулянки на свіжому повітрі

Повноцінно та збалансовано харчуватися

Контролювати тиск

Людям з хронічними захворюваннями більше відпочивати та тримати необхідні ліки під рукою

При погіршенні самопочуття - звертатися до лікарів за допомогою