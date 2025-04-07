Магнітні бурі влаштують "гойдалки". Які дні небезпечні цього тижня і як захиститися

Магнітні бурі у квітні 2025 року не збавляють обертів. З 7 по 11 квітня очікується помірна та висока геомагнітна активність, яка може вплинути на метеочутливих людей, тиск, сон і загальний стан.
Коли очікуються магнітні бурі в період з 7 по 11 квітня та як захисти свій організм, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
За даними лабораторій космічного прогнозування NOAA та NASA Space Weather, цього тижня очікуються помірні та короткочасні геомагнітні збурення:
7 квітня, понеділок: геомагнітний індекс Kp-4, помірна магнітна буря
8 квітня, вівторок: магнітна буря червоного рівня, Кр-5. Рекомендовано обмежити стрес і фізичні навантаження.
9 квітня, середа: активність підвищиться до Кр-6. Можливе значне погіршення самопочуття у багатьох людей
10 квітня, четвер: можливе посилення до Кр-5. Можливі головні болі, втома та сонливість
11 квітня, п'ятниця: активність спаде, очікується індекс Кр-3
Варто додати, що усі прогнози вчених попередні, оскільки сонячна активність може швидко змінюватися. Варто слідкувати за оновленими прогнозами та попередженнями від вчених.
Магнітна буря - це реакція магнітного поля Землі на сонячну активність. Вона виникає, коли заряджені частинки з корональних викидів Сонця взаємодіють із нашою атмосферою. І хоча Земля має природний "щит" - магнітосферу, сильні бурі можуть пробивати його.
Помірні та сильні магнітні бурі червоного рівня можуть впливати на життєдіяльність людини. Це - погіршення самопочуття у багатьох людей на планеті та збій у роботі радіо та електроприладів.
Основні симптоми:
Фахівці дають загальні рекомендації на дні магнітних бур і радять більше відпочивати, повноцінно висипатися, зменшувати стреси. А також?
Людям з хронічними захворюваннями більше відпочивати та тримати необхідні ліки під рукою
При погіршенні самопочуття - звертатися до лікарів за допомогою
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Під час написання матеріалу використані джерела: NOAA, NASA, Space Weather Prediction Center