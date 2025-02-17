Потужні магнітні бурі накриють Україну цього тижня: усі небезпечні дати

Що таке магнітна буря

Спалахи на Сонці та корональні викиди маси призводять до викиду у простір великої кількості енергії та заряджених частинок. Коли ця енергія досягає магнітосфери Землі та починає з нею взаємодіяти, виникає збурення, яке називають магнітною бурею.

Як магнітні бурі впливають на людину

Фізичне самопочуття. Деякі люди можуть відчувати головний біль, запаморочення, втому та загальне погіршення самопочуття під час магнітних бур.

Емоційний стан. Бурхлива сонячна активність може викликати підвищену тривожність, дратівливість та депресивні стани.

Сон. Магнітні бурі можуть порушувати сон, викликаючи безсоння, сильну сонливість вдень або поганий сон.

Найчастіші скарги в дні магнітних бур:

Головний біль

Мігрень

Запаморочення

Туман в голові

Безсоння

Слабкість

Сонливість вдень

Швидка втомлюваність

Зниження концентрації та працездатності

Підвищення тривожності

Пригніченість

Дратівливість

Агресія

Депресивні стани

Стрибки тиску

Проблеми з серцебиттям

Прогноз магнітних бур на найближчий тиждень

17 лютого (понеділок). Помірна магнітна буря, К-індекс 4. Можливе погіршення самопочуття у людей, більш чутливих до змін погоди.

18 лютого (вівторок). Сильна магнітна буря червоного рівня (К-індекс 5). Очікується значне геомагнітне збурення, яке може призвести до погіршення самопочуття, зокрема головного болю, підвищеної втоми та дратівливості.

19 лютого (середа). Сильна магнітна буря червоного рівня (К-індекс 5). Продовження геомагнітного збурення, яке може впливати не тільки на самопочуття людей, а й викликати збій у роботі електронних пристроїв та систем зв'язку.

20 лютого (четвер). Зниження потужності магнітної бурі (К-індекс 4). Геошторм піде на спад, однак вплив ще залишається. Багато людей ще можуть відчувати дискомфорт.

21 лютого (п'ятниця). Рівень геомагнітної обстановки поступово повертається у норму (К-індекс 3).

Зверніть увагу, що прогнози магнітних бур можуть змінюватися, тому рекомендується регулярно стежити за оновленнями від офіційних джерел та науковців.

Як захиститися від магнітних бур

Лікарі радять у такі дні дотримуватися нормального розпорядку дня, не перенапружуватися, обмежити фізичні та психо-емоціональні навантаження, піклуватися про себе та близьких.

Основні поради: