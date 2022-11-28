Магнітні бурі у грудні 2022: названі найнебезпечніші дні
Магнітні бурі можуть спричинити погіршення самопочуття у багатьох людей. У такі дні можливі головні болі, відчуття сильної втоми та сонливість. Також у дні магнітних бур можливі загострення хронічних захворювань.
Повний графік магнітних бур на грудень 2022 року – читайте нижче.
Магнітні бурі (геомагнітні чи сонячні) – це внутрішні реакції Сонця. Відбувається викид сонячної маси, спалахи на поверхні світила та інші дії, через які енергія розсіюється від Сонця на всі боки, в тому числі й до Землі. При зіткненні із магнітосферою Землі ця енергія провокує геомагнітну активність.
Графік магнітних бур
1-3 грудня – середня магнітна буря
8-9 грудня – невеликі магнітні коливання
15-17 грудня – середня магнітна буря
21-23 грудня – невелика магнітна буря
Які симптоми можуть виникати
У дні невеликих магнітних коливань погіршення самопочуття зазвичай буває у людей із хронічними захворюваннями, у людей похилого віку. Також її можуть відчувати люди із підвищеною метеочутливістю.
Найчастіше бувають такі нездужання:
- Головний біль, запаморочення
- Дратівливість, різкі перепади настрою, депресивні настрої, апатія
- Стрибки тиску та порушення серцевого ритму
- Сильна сонливість або безсоння, проблеми із засипанням та пробудженням
- Біль у суглобах, ломота у тілі
- Підвищення тривожності, агресія
- Швидка стомлюваність, слабкість, сильна втома
- Порушення концентрації
- Загострення хронічних захворювань
Як можна допомогти організму в такі дні
Медики рекомендують у такі дні знизити фізичні та психоемоційні навантаження, більше відпочивати та гуляти на свіжому повітрі. Бажано не вступати в конфлікти та дотримуватись нормального режиму дня.
Дуже важливо повноцінно висипатися – не менше 7-9 годин. А також повноцінно харчуватись.
У раціоні мають бути здорові продукти, все шкідливе, гостре, солоне – виключити. Каву звести до мінімуму, кількість води - збільшити й пити більше трав'яного чаю. Алкоголь варто виключити.
Підбадьоритися вранці допоможе контрастний душ, прогулянка на свіжому повітрі, заряджання або пробіжка. Увечері варто за 2 години до відходу до сну прийняти ванну, почитати спокійну книгу.
Людям із хронічними захворюваннями варто акуратніше розподіляти своє навантаження, більше відпочивати та тримати під руками необхідні ліки.
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