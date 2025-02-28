Магнітні бурі у березні 2025: коли буде "штормити" українців, усі небезпечні дати

У березні 2025 року очікується підвищена сонячна активність, що призведе до кількох магнітних бур різної інтенсивності. Ці геомагнітні явища можуть впливати на самопочуття людей, особливо метеозалежних, а також на роботу техніки та зв'язку.

Коли в березні очікуються магнітні бурі та що варто пам'ятати, щоб захистити свій організм, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Що таке магнітні бурі

Магнітні бурі виникають внаслідок викидів корональної маси на Сонці, які досягають Землі та взаємодіють з її магнітним полем. Багато людей відчувають тільки потужні магнітні бурі, а помірні - найчастіше ті, хто більш чутливий до змін погоди.

Також магнітні бурі з високими показниками потужності можуть спричинити збій у роботі засобів зв'язку - радіо та мобільний зв'язок, GPRS, супутники.

Як магнітні бурі впливають на здоров'я

Магнітні бурі можуть впливати на самопочуття людей, особливо тих, хто чутливий до змін геомагнітної обстановки. Серед можливих симптомів:

Головний біль та мігрень

Запаморочення, нудота

Підвищена втомлюваність

Зниження концентрації та працездатності

Дратівливість та емоційна нестабільність

Підвищення тривожності

Порушення сну

Зміни артеріального тиску

Дослідження показують, що під час магнітних бур можуть виникати зміни в артеріальному тиску, ритмі серця та інших показниках, що стосуються серцево-судинної системи.

Прогноз магнітних бур на березень 2025 року

Згідно з даними Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA), у березні 2025 року очікуються такі періоди підвищеної геомагнітної активності:

9 березня - магнітна буря червоного рівня, К-індекс 5

12-14 березня - сильна магнітна буря червоного рівня, К-індекс 5

15-16 березня - магнітна буря середньої активності, К-індекс 4

18 березня - магнітна буря середньої активності, К-індекс 4

26 березня - потужна магнітна буря червоного рівня, К-індекс 5-6

Слід зазначити, що прогнози можуть змінюватися залежно від сонячної активності, тому рекомендується регулярно перевіряти оновлення на офіційних сайтах.

Рекомендації для зменшення впливу магнітних бур

Щоб мінімізувати негативний вплив магнітних бур на здоров'я, фахівці радять:

Обмежити фізичні та психоемоційні навантаження. У дні підвищеної активності уникайте інтенсивних тренувань та важкої фізичної праці. Не варто також сваритися та з'ясовувати стосунки.

Уникати стресових ситуацій. Практикуйте техніки релаксації, такі як медитація або дихальні вправи.

Дотримуватися здорового режиму сну. Стабільний графік сну допоможе організму легше переносити зміни.

Стежити за харчуванням. Вживайте легку та збалансовану їжу, уникайте переїдання, алкоголю, шкідливої їжі, надмірної кількості кофеїну.

Приймати ліки за потреби. Якщо ви страждаєте на хронічні захворювання, слідкуйте за прийомом призначених медикаментів та консультуйтеся з лікарем.

Питний режим. Обов'язково вживайте достатню кількість звичайної води.

Свіже повітря. Намагайтеся щодня гуляти на свіжому повітрі не менше півгодини-години. Також провітрюйте щодня приміщення.

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