Магнитная буря ударит дважды до конца февраля: самые опасные дни

Даты магнитных бурь

По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, ухудшение геомагнитной обстановки начнется во вторник, 22 февраля. Волны будут не очень сильными и достигнут 4 уровня.

На среду, 23 февраля, специалисты прогнозируют пик магнитных бурь, ситуация ухудшится до красного уровня, G1. А это значит, что проблемы с самочувствием могут возникнуть у многих людей. И есть риск, что будут перебои в работе техники и связи.

24 февраля магнитная буря пойдет на спад, но весь день ожидается ее воздействие на Землю. В стабильное состояние магнитосфера вернется только к 25 февраля.

Далее жители Земли будут иметь передышку до 3-4 марта. Ожидается, что в начала марте произойдет еще одна затяжная и сильная магнитная буря.

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Какие симптомы вызывает магнитная буря

В дни магнитных бурь на ухудшение самочувствия жалуются даже самые здоровые люди. Возможны головные боли, снижение сил и концентрации, раздражительность и агрессивность. Сильнее всего ухудшение самочувствия чувствуют люди с хроническими заболеваниями и пожилые.

Основные симптомы

Головная боль

Головокружение

Сонливость

Бессонница

Туман в голове

Перепады давления

Нарушение сердечного ритма

Сильная усталость и быстрая утомляемость

Апатия, депрессивное состояние

Снижение концентрации, проблемы с памятью

Потеря аппетита и тошнота

Раздражительность, повышенная эмоциональность

Агрессивность и чувство напряжения

Обострение хронических заболеваний

Ломота в костях, суставах, боль в местах старых переломов и вывихов

Как помочь организму в дни магнитных бурь

В такие дни врачи рекомендуют соблюдать четкий режим дня и полноценно высыпаться (от 7 до 9 часов ночью).

Стоит ограничить физическую и психоэмоциональную нагрузку. Интенсивные занятия спортом лучше сократить или заменить их плаванием, прогулками на свежем воздухе или небольшой пробежкой.

Утром стоит принять контрастный душ - он поможет взбодриться, вечером - расслабляющую ванну. Она поможет быстрее уснуть.

Днем нужно обязательно выбраться на свежий воздух. В еде избегать жирной и тяжелой пищи, от алкоголя отказаться, а количество кофе - снизить.

Не стоит выяснять отношения, ввязываться в конфликты, стрессов лучше избегать. Длительные поездки лучше перенести на другой день.

Людям с хроническими заболеваниями нужно больше отдыхать, меньше нервничать и держать под руками необходимые лекарства.