Магія буде зруйнована? Чи варто на початку стосунків піднімати тему сексу

Перші побачення - це завжди хвилюючий та емоційний період. Ви пізнаєте свого нового партнера, цікавитеся його уподобаннями та інтересами та не поспішаєте переходити до інтиму. Чи варто в цей період піднімати тему сексу чи все ж таки обговорити це вже після першої ночі разом?

Коли варто обговорити теми сексу з новим партнером та як зробити це правильно, розповів для РБК-Україна (проєкт Styler) лайф коуч та сексолог Віталій Курсік.

На думку фахівця, тема сексу теж важлива на початку стосунків. Звісно, обговорювати її на першому побаченні необов'язково, але варто проговорити хоча б загальні моменти до того, як ви опинитеся у ліжку з новим партнером.

"Чи потрібні розмови про секс на початку стосунків і до інтиму? Тема непроста, але дуже важлива. На перших побаченнях все здається таким ідеальним: ви смієтесь, говорите про улюблені фільми, ваші очі світяться. А тут раптом - бах! - "сексуальні розмови". Чи це не зруйнує магію?", - каже Віталій Курсік.

Він зазначає, що секс - це частина стосунків. І якщо ви хочете, щоб ці стосунки були чесними й гармонійними, то уникати цієї теми точно не варто.

"Розмови про секс - це не про "як ти любиш?" чи "коли займемося?". Це про кордони, бажання і взаєморозуміння. Що вам важливо? Що важливо вашому партнеру? Чому це варто обговорювати?", - наголошує сексолог.

По-перше, щоб уникнути непорозумінь. Уявіть, ви думаєте, що все йде до інтиму, а партнер - ні. Або ви хочете романтики, а інший - швидкого розвитку подій. Краще розібратись одразу, ніж потім розчаровуватись.

По-друге, це про довіру. Якщо ви можете відверто говорити на такі теми, це ознака того, що між вами є емоційна близькість. А це фундамент для будь-якого щасливого союзу.

"Як говорити, щоб не було ніяково? Не варто перетворювати це на допит чи щось суперсерйозне. Почніть з легкого питання: "А як ти взагалі ставишся до інтиму в стосунках?" або "Для тебе це важлива частина стосунків?" - радить фахівець.

Він додав, що не треба деталей - це перший крок, щоб дізнатись позицію одне одного.

Чи це обов’язково робити на старті? Ні, все залежить від ваших темпів. Якщо ви тільки дізнаєтесь улюблені кольори одне одного, то про секс можна поговорити трохи пізніше. Але якщо стосунки швидко стають ближчими, уникати цієї теми теж не варто.

"Головне - відкритість і взаємна повага. Розмови про секс - це не ніяково і не соромно. Це про те, щоб зробити ваші стосунки ще міцнішими. Пам’ятайте, що всі великі речі починаються з малого: чесної розмови та бажання розуміти одне одного", - радить Віталій Курсік.