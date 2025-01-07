Має їсти кожен: дієтолог назвала продукти, які зміцнюють кістки та суглоби

Здорові суглоби та кістки - основа повноцінного активного життя. Хвороби суглобів значно "помолодшали", тому варто вчасно захистити організм і зробити це можна за допомогою харчування.
РБК-Україна (проект Styler) повідомляє про продукти, які корисні для кісток та суглобів.
За словами дієтолога Ольги Безуглої, суглоби та кістки виконують величезну роботу щодня, тому підтримка їхнього здоровʼя - це інвестиція в майбутнє.
Кальцій - основа міцності кісток
Кальцій є ключовим для здоровʼя кісткової тканини.
Його можна знайти в:
Вітамін D для засвоєння кальцію
Цей вітамін сприяє кращому засвоєнню кальцію. Його можна отримати його з:
Колаген для суглобів
Колаген підтримує еластичність і здоровʼя хрящів. Він міститься у:
Омега-3 жирні кислоти проти запалення
Вони зменшують запальні процеси в суглобах та містять в таких продуктах:
Антиоксиданти для захисту суглобів
Продукти, багаті на вітамін С та поліфеноли, підтримують відновлення тканин. До них відносяться:
До того ж сіль у великій кількості в організмі вимиває кальцій. Тоді як перероблені продукти та цукор підсилюють запалення.
Раніше ми повідомляли, від чого відмовитися для здорових кісток, і чи потрібний для них кальцій.
Також ми писали про 4 простих правила, які допоможуть зберегти суглоби міцними і здоровими.
При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка дієтолога Ольги Безуглої та сайт Мауо clinic.