UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни

Має їсти кожен: дієтолог назвала продукти, які зміцнюють кістки та суглоби

Які продукти корисні для кісток та суглобів (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Здорові суглоби та кістки - основа повноцінного активного життя. Хвороби суглобів значно "помолодшали", тому варто вчасно захистити організм і зробити це можна за допомогою харчування.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє про продукти, які корисні для кісток та суглобів.

Що додати до раціону

За словами дієтолога Ольги Безуглої, суглоби та кістки виконують величезну роботу щодня, тому підтримка їхнього здоровʼя - це інвестиція в майбутнє.

Кальцій - основа міцності кісток

Кальцій є ключовим для здоровʼя кісткової тканини.

Його можна знайти в:

  • молочних продуктах (йогурт, сир, кефір)
  • рослинних альтернативах (мигдальне молоко, тофу з кальцієм)
  • темно-зелених овочах (броколі, шпинат)

Вітамін D для засвоєння кальцію

Цей вітамін сприяє кращому засвоєнню кальцію. Його можна отримати його з:

  • жирної риби (лосось, скумбрія)
  • яєчних жовтків
  • харчових добавок (за рекомендацією лікаря)

Колаген для суглобів

Колаген підтримує еластичність і здоровʼя хрящів. Він міститься у:

  • холодці, бульйонах із кісток
  • колагенових добавках (перевірте якість перед покупкою)

Омега-3 жирні кислоти проти запалення

Вони зменшують запальні процеси в суглобах та містять в таких продуктах:

  • жирна риба (оселедець, сардини)
  • льняне насіння, волоські горіхи та чіа.

Антиоксиданти для захисту суглобів

Продукти, багаті на вітамін С та поліфеноли, підтримують відновлення тканин. До них відносяться:

  • цитрусові, ківі, ягоди 
  • зелений чай та какао

До того ж сіль у великій кількості в організмі вимиває кальцій. Тоді як перероблені продукти та цукор підсилюють запалення.

  • вік - з віком ваші кістки стають тоншими та слабкішими 

 

Раніше ми повідомляли, від чого відмовитися для здорових кісток, і чи потрібний для них кальцій.

Також ми писали про 4 простих правила, які допоможуть зберегти суглоби міцними і здоровими.

При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка дієтолога Ольги Безуглої та сайт Мауо clinic.

Читайте РБК-Україна в Google News
кісткиЗдоров'я