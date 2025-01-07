Має їсти кожен: дієтолог назвала продукти, які зміцнюють кістки та суглоби

Раніше ми повідомляли, від чого відмовитися для здорових кісток, і чи потрібний для них кальцій.

Також ми писали про 4 простих правила, які допоможуть зберегти суглоби міцними і здоровими.

При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка дієтолога Ольги Безуглої та сайт Мауо clinic.