Має їсти кожен: дієтолог назвала продукти, які зміцнюють кістки та суглоби
Здорові суглоби та кістки - основа повноцінного активного життя. Хвороби суглобів значно "помолодшали", тому варто вчасно захистити організм і зробити це можна за допомогою харчування.
РБК-Україна (проект Styler) повідомляє про продукти, які корисні для кісток та суглобів.
Що додати до раціону
За словами дієтолога Ольги Безуглої, суглоби та кістки виконують величезну роботу щодня, тому підтримка їхнього здоровʼя - це інвестиція в майбутнє.
Кальцій - основа міцності кісток
Кальцій є ключовим для здоровʼя кісткової тканини.
Його можна знайти в:
- молочних продуктах (йогурт, сир, кефір)
- рослинних альтернативах (мигдальне молоко, тофу з кальцієм)
- темно-зелених овочах (броколі, шпинат)
Вітамін D для засвоєння кальцію
Цей вітамін сприяє кращому засвоєнню кальцію. Його можна отримати його з:
- жирної риби (лосось, скумбрія)
- яєчних жовтків
- харчових добавок (за рекомендацією лікаря)
Колаген для суглобів
Колаген підтримує еластичність і здоровʼя хрящів. Він міститься у:
- холодці, бульйонах із кісток
- колагенових добавках (перевірте якість перед покупкою)
Омега-3 жирні кислоти проти запалення
Вони зменшують запальні процеси в суглобах та містять в таких продуктах:
- жирна риба (оселедець, сардини)
- льняне насіння, волоські горіхи та чіа.
Антиоксиданти для захисту суглобів
Продукти, багаті на вітамін С та поліфеноли, підтримують відновлення тканин. До них відносяться:
- цитрусові, ківі, ягоди
- зелений чай та какао
До того ж сіль у великій кількості в організмі вимиває кальцій. Тоді як перероблені продукти та цукор підсилюють запалення.
Що впливає на здоров'я кісток
Низка факторів може впливати на здоров'я кісток. Наприклад:
- фізична активність - люди, які фізично неактивні, мають вищий ризик остеопорозу
- вживання тютюну та алкоголю - це сприяє слабкості кісток. Подібним чином регулярне вживання більше одного алкогольного напою на день для жінок або двох алкогольних напоїв на день для чоловіків може збільшити ризик остеопорозу
- вік - з віком ваші кістки стають тоншими та слабкішими
- рівень гормонів - занадто багато гормонів щитовидної залози може спричинити втрату кісткової маси. У жінок втрата кісткової маси різко зростає під час менопаузи через зниження рівня естрогену
- розлади харчування та інші стани - суворе обмеження споживання їжі та недостатня вага послаблюють кістки як у чоловіків, так і у жінок
Раніше ми повідомляли, від чого відмовитися для здорових кісток, і чи потрібний для них кальцій.
Також ми писали про 4 простих правила, які допоможуть зберегти суглоби міцними і здоровими.
При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка дієтолога Ольги Безуглої та сайт Мауо clinic.
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