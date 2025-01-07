Має їсти кожен: дієтолог назвала продукти, які зміцнюють кістки та суглоби

Здорові суглоби та кістки - основа повноцінного активного життя. Хвороби суглобів значно "помолодшали", тому варто вчасно захистити організм і зробити це можна за допомогою харчування.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє про продукти, які корисні для кісток та суглобів.

До того ж сіль у великій кількості в організмі вимиває кальцій. Тоді як перероблені продукти та цукор підсилюють запалення.

Продукти, багаті на вітамін С та поліфеноли, підтримують відновлення тканин. До них відносяться:

Вони зменшують запальні процеси в суглобах та містять в таких продуктах:

Цей вітамін сприяє кращому засвоєнню кальцію. Його можна отримати його з:

За словами дієтолога Ольги Безуглої, суглоби та кістки виконують величезну роботу щодня, тому підтримка їхнього здоровʼя - це інвестиція в майбутнє.

Раніше ми повідомляли, від чого відмовитися для здорових кісток, і чи потрібний для них кальцій.

Також ми писали про 4 простих правила, які допоможуть зберегти суглоби міцними і здоровими.

При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка дієтолога Ольги Безуглої та сайт Мауо clinic.

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