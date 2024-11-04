Має унікальний склад: дієтолог назвала добавку, яку усі порівнюють з пармезаном

В чому користь

За словами дієтолога Наталії Самойленко, харчові дріжджі сприяють споживанню вітаміну В. Також вони є повноцінним білком і хорошим джерелом вітамінів групи B, таких як В12.

У складі також є бета-глюкан, який допомогає підтримати імунітет за допомогою двох механізмів. Перший - посилення імунних реакцій, а другий - зменшення запалення.

До того ж вони містять клітковину, що додатково сприяє травленню та зменшує закрепи.

Харчові дріжджі вирощують у великих баках із мелясою - продуктом перероблення цукрової тростини чи цукрового буряка.

енергією та витривалістю.

Побічні ефекти

Після вживання такої харчової добавки можуть виникнути такі побічні ефекти:

﻿﻿дискомфортні відчуття з боку шлунково-кишкового тракту в разі занадто швидкого введення в раціон

﻿﻿головні болі, мігрені

﻿﻿почервоніння шкіри

Також неактивні харчові дріжджі не слід вживати в разі алергії та індивідуальної непереносимості, захворювань кишківника, гіпертонії та глаукоми. У таких випадках продукт може погіршити перебіг хвороби.

Не варто вводити в раціон добавку і людям із дріжджовою чутливістю.

Як приймати

Харчові дріжджі мають сирний, горіховий смак, який деякі люди порівнюють із пармезаном. Неповторний приємний смак харчових дріжджів робить їх популярним веганським замінником тертих сирів.

Можна посипати ним салат, варені овочі та печену картоплю або кашу.

Ви також можете використовувати його в соусах, супах, заправках, для салатів та домашньої випічки.

"Що ж стосується дозування дріжджів у вигляді порошку або пластівців, то воно не має перевищувати 2-х столових ложок на добу, щоб уникнути прояву побічних ефектів", - зазначила дієтолог.

Важливий знати, щоб не спровокувати алергічних реакцій або побічних проявів з боку травної системи, вводьте неактивні дріжджі у раціон поступово, з часом збільшуючи розмір порції.