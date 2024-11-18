Має серйозну хворобу легень. Девід Лінч відверто розповів про стан свого здоров'я

Відомому американському режисерові Девіду Лінчу кілька років тому поставили діагноз емфізема , яка з'явилася через його зловживання курінням. Тепер стало відомо, що 78-річна зірка більше не може виходити на прогулянку без кисневої маски.

Що про це відомо, детально пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на видання New York Post .

Що відомо про стан здоров'я Девіда Лінча

"Важливою частиною мого життя було куріння. Я любив запах тютюну, смак тютюну, я любив запалювати сигарети. Для мене це означало те, що я справді є художником і режисером", - ділився подробицями Девід.

Емфізема, як відомо, призводить до появи задишки. Із таким захворюванням куріння категорично забороняється, оскільки може ще більше погіршити ситуацію. Зірка зізнавався, що неодноразово намагався кинути палити, але зробити це остаточно йому так і не вдалося.

"Багато-багато разів я намагався, але коли мені ставало складно, я закурював першу сигарету, і починалася моя подорож в один кінець до раю", - казав він.

Наступні два роки після діагнозу знаменитість усе ще продовжував палити. Але згодом йому таки вдалося зібрати всю свою силу волі в кулак та відмовитися від сигарет:

"Я побачив напис на стіні, і там було написано: "Ти помреш через тиждень, якщо не зупинишся". Я ледве міг рухатися, не хапаючи повітря. Звільнення стало моїм єдиним вибором", - пригадав режисер досвід, який сильно вплинув на нього.

Емфізему у режисера діагностували у 2020 році (фото: facebook.com/davidlynchofficial)

Шкідлива звичка також стала причиною того, що наразі Девід не може пересуватися без використання кисневої маски. В іншому випадку у нього починається сильна задишка. Але, за словами режисера, навіть за таких обставин він не шкодує, що присвятив палінню роки свого життя.

"Важко жити з емфіземою. Я ледве можу ходити по кімнаті. Це відчуття, ніби ви ходите з поліетиленовим пакетом на голові. Але я не шкодую про це. Для мене це було важливим. Я багато бажаю того, чого бажає кожен залежний, - щоб те, що ми любимо, приносило користь для нас", - заявляв Лінч.

Також зірка звернувся до інших курців і сказав їм:

"Я справді хочу це донести. Задумайтесь над цим. Ви можете кинути речі, які в кінцевому підсумку вас уб'ють. Я завдячую - їм і собі - що маю сміливість сказати це".

Тепер Лінч закликає інших кинути палити (фото: facebook.com/davidlynchofficial)

До серйозних проблем зі здоров'ям знаменитість встиг попрацювати над зйомками масштабного проєкту - серіалу "Твін Пікс: Повернення". Це сталося ще у 2017 році. Кіноробота стала продовженням оригінального серіалу, який показували з 1990 по 1991 рік, а також приквелу 1992 року "Твін Пікс: Вогонь, іди зі мною".

До слова, Девід Лінч - представник американського незалежного кінематографу, і його роботи вирізняються яскравими елементами сюрреалізму, атмосферою жаху і марень, а також дивними, метафоричними, відразливими образами з додаванням оригінальної музики.