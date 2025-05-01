М'ясо на кістці чи філе? Нутриціолог розповіла, що корисніше для здоров'я

Переваги мʼяса на кістці

За словами експерта, ﻿﻿воно містить більшу кількість вітамінів, мінералів, жирів та деяких амінокислот, а саме проліну та гліцину, які важливі для вироблення колагену, відновлення суглобів, шкіри та сполучної тканини.

Під час приготування з кістки ще виділяються мінерали, колаген та амінокислоти, які ще більше нутритивно збагачують страву.

Тому мʼясо на кістці не тільки соковитіше на смак, але й має перевагу у кількості нутрієнтів у своєму складі.

Саме тому бульйон зварений на птиці (особливо домашній) - це не тільки смачно, але й дійсно корисно для здоров'я.

Чим корисне філе

Філе, хоч і містить меншу кількість нутрієнтів, воно також може бути в раціоні. Воно містить більшу кількість амінокислот (лейцину, ізолейцину та валіну), які сприяють кращому росту мʼязів.

Саме тому спортсмени, які нарощують м'язову масу, більше полюбляють філе, адже у ньому менше жиру.

Що краще обрати

Нутриціолог розповіла, що найкраще вживати і мʼясо на кістці, і філе та отримувати різний набір нутрієнтів з кожного із них.

Одне із правил збалансованого харчування - це різноманітність, яка допомагає організму отримувати різні нутрієнти. Це не тільки зменшує ризики дефіцитів тих чи інших вітамінів та мінералів, а й робить більш цікавим харчування.