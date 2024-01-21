"М*дацька позиція": комбат з Третьої штурмової розніс тих, хто боїться воювати

Командир 1-го механізованого батальйону 3 ОШБр з позивним "Бот" висловився про тих, хто боїться воювати через те, що нібито не отримає гарну зброю та спорядження. Окрім цього, військовий пригадав про скандали з ТЦК та "хворобу" в суспільстві.
Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), своїми думками боєць поділився в інтерв'ю Яніні Соколовій, яке вийшло на YouTube-каналі журналістки.
"Бот" зазначив, що багатьох, хто боїться йти на фронт, турбує питання озброєння та отримання необхідного спорядження.
"В когось трохи гірше, в когось трохи краще. Але дивіться, солдати отримують зарплати, правильно? Ну якщо тобі держава дала спорядження і зброю, яка тебе не влаштовує, то зарплата дозволяє собі купити навіть", - заявив боєць.
"А якщо це когось смущає і хтось може казати: "А чого я повинен купувати, хай держава мені дає". Ну це вже позиція, м'яко кажучи, така м*дацька трошки... Для українців взагалі традиційно було завжди самому себе збирати на війну ще з козацьких часів", - додав він.
Окрім цього, командир висловився про скандали, які іноді виникають між цивільними та поліцейськими або працівниками ТЦК, коли правоохоронці нібито порушують права людей.
"У нас є хвороба в суспільстві. Всі вимагають своїх прав, розумієш, щоб всі дотримувалися: поліція їм не хамила, показувала посвідчення, по ТЦК. От всі помішані на своїх правах, абсолютно. Вони в цьому молодці, все класно, відстоюєте свої права, але обов'язки ж повинні бути теж", - зазначив "Бот".
Нагадаємо, раніше "Бот" виступив за мобілізацію з 22 років.
Окрім цього, нещодавно ми вже розповідали, чи може військовий звільнитись зі служби, якщо його близький родич отримав інвалідність на фронті.