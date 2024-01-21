"М*дацька позиція": комбат з Третьої штурмової розніс тих, хто боїться воювати

Командир 1-го механізованого батальйону 3 ОШБр з позивним "Бот" висловився про тих, хто боїться воювати через те, що нібито не отримає гарну зброю та спорядження. Окрім цього, військовий пригадав про скандали з ТЦК та "хворобу" в суспільстві.

"М*дацька позиція"

"Бот" зазначив, що багатьох, хто боїться йти на фронт, турбує питання озброєння та отримання необхідного спорядження.

"В когось трохи гірше, в когось трохи краще. Але дивіться, солдати отримують зарплати, правильно? Ну якщо тобі держава дала спорядження і зброю, яка тебе не влаштовує, то зарплата дозволяє собі купити навіть", - заявив боєць.

"А якщо це когось смущає і хтось може казати: "А чого я повинен купувати, хай держава мені дає". Ну це вже позиція, м'яко кажучи, така м*дацька трошки... Для українців взагалі традиційно було завжди самому себе збирати на війну ще з козацьких часів", - додав він.

Захисник України висловився про тих, хто боїться воювати (скріншот)

"Всі помішані на своїх правах"

Окрім цього, командир висловився про скандали, які іноді виникають між цивільними та поліцейськими або працівниками ТЦК, коли правоохоронці нібито порушують права людей.

"У нас є хвороба в суспільстві. Всі вимагають своїх прав, розумієш, щоб всі дотримувалися: поліція їм не хамила, показувала посвідчення, по ТЦК. От всі помішані на своїх правах, абсолютно. Вони в цьому молодці, все класно, відстоюєте свої права, але обов'язки ж повинні бути теж", - зазначив "Бот".