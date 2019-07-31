Лжеволонтер нажился на смерти ветерана АТО: подробности циничной аферы (фото)

Фото: коллаж РБК-Украина

Мошенник оказался сепаратистом. В сети грозят учинить над ним самосуд

Мошенник нажился на горе семьи погибшего бойца АТО Александра Андриенко - представившись волонтером он смог похитить деньги, собранные неравнодушными. О вопиющем случае цинизма рассказал на своей странице в Facebook Глеб Бабич - друг и побратим скончавшегося в результате ДТП 34-летнего комбата 10-ой отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ.

Отмечается, что после похорон он написал пост в сети и указал карточку жены Андриенко для всех желающих помочь, ведь у погибшего остались трое детей. Многие откликнулись и перечислили определенные средства.

Ветеран АТО Александр Андриенко погиб в ДТП

30 июля выяснилось, что оставшиеся на счету деньги пропали - их украл мошенник, который по телефону узнал от одного из волонтеров подробности про Александра, якобы чтобы помочь, а затем уже "подкованный" связался с женой погибшего ветерана Викторией.

"Рассказал о целевой помощи для семей погибших, которую он направит семьи Андриенко. А в конце попросил номера телефонов родителей Саши. Мол, надо позвонить им, спросить, может что нужно. Затем у Сашиной жены перестал работать телефон", - рассказал Бабич.

Преступник заблокировал SIM-карту, и заказал восстановление в компании оператора. А потом, имея телефон к которому привязана банковская карта - он снял оставшиеся деньги. Сделал это через Ощадбанк. Как это произошло и по какой схеме - сейчас разбирается полиция.

"То что произошло не укладывается в рамки обычного криминала. Это дно. Даже для тех, кто живет вне закона", - возмущается друг погибшего воина.

31 июля Бабич рассказал, что криминальная история получила неожиданное продолжение.

Сегодня вдова Андриенко Вика пошла в Ощадбанк, чтобы написать заявление на возврат денег. Оператор финучреждения села за компьютер, разблокировала деньги и они отправились туда, где их ждет преступник.

"Ошибочка какая вышла. И банк отправил ее в полицию, писать очередное заявление на уже окончательно исчезнувшие деньги", - рассказал он.

В полиции Первомайского райотдела Харьковской области дали понять, что злоумышленника вряд ли найдут: "Вы не первые и не последние кого так обманули. Неужели вы думаете, что кто-то кого-то найдет, и что-то вернет?" Тем не менее, заявление приняли и подшили к вчерашнему.

Между тем мошенник вышел на свою фейковых страницу и начал отвечать на комментарии. И как оказалось - он ко всему прочему еще и сепаратист, и "под все это подводит идеологическую базу".

Скрин комментариев (Фото: facebook.com/169lazy)

"В этом деле осталась куча следов, которые можно снять "по-горячему". Но никто, судя по всему, не собирается этого делать. И циничность ситуации, и то что преступление совершено против вдовы и трех сирот, и то, что это деньги, которые собирали семьи погибшего военного всем миром - тоже по**р. И преступник красуется именно поэтому. Потому что знает - всем по**р.

Пожалуй значительно проще заставить нас психануть, и спровоцировать разбираться "по своим каналам, своими средствами, и за свой счет". Мы можем.

Но пока в этой стране не поменяли флаг, мы заставим всех уважать если не соблюдение закона, то хотя бы память тех, кто рубился за страну все эти годы.

Поэтому, подключайтесь все, кто имеет возможности, рычаги и связи", - призвал Бабич.

Также он опубликовал скрин со страницы мнимого СБУшника-мошенника (якобы из "Альфы").

В сети показали фото мошенника (Фото: facebook.com/169lazy)

"Кто он - теперь нет сомнений. А так же нежданчик - его фото. Не факт, что оно его, но... Когда преступник звонил с телефона, который теперь (естественно) молчит, он не учел одного. На этот телефон у него зарегистрирован аккаунт WhatsApp. А на нем - именно эта фотография. Боюсь, парень просто прокололся. Не учел. А ты жди, подонок. Не важно, каким путем к тебе придет казнь. Она придет", - говорится в сообщении.

Напомним, весной разоблачили мошенника, который на протяжении долгого времени выманивал деньги у вдов военных ВСУ, погибших на Донбассе. Он врал им, что их мужья все еще живы, представлялся волонтером и переговорщиком, и обещал освободить военных из плена.

Добавим, что недавно в Киеве мошенник обустроил помещение под туристическое агентство и продавал фальшивые путевки на элитные курорты. Аферист смог обмануть своих клиентов на свыше 4 миллиона гривен.