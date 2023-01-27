У лютому Землю накриє затяжними магнітними бурями: усі небезпечні дати

Календар магнітних бур у лютому 2023

Календар прогнозованих сонячних та геомагнітних бур у лютому 2023 року складено за даними, що розраховуються з використанням супутникових систем NOAA, TESIS та наукових міжнародних метеорологічних лабораторій світу.

Як вказується на сайті Meteoagent, відчутні магнітні "тряски" будуть:

1 лютого, потім у періоди з 7 по 10 числа, а також з 19 по 21 лютого.

Цими днями прогнозується К-індекс 4 (шторм середнього рівня).

Показник K-індекс характеризує геомагнітну активність та класифікує геомагнітні бурі, описуючи відхилення магнітного поля Землі від норми протягом 3-годинного інтервалу. Він є значенням від 0 до 9.

Геомагнітна активність на кожен день у лютому

Календар магнітних бур у лютому 2023 (скриншот meteoagent.com)

Як виникають магнітні бурі та який мають вплив

Геомагнітну "тряску" провокують сонячні бурі, потужні сплески радіації, що походять від світила. Вони виникають, коли відбувається зламування ліній магнітного поля Сонця, спричиняючи масові викиди сонячної енергії. Ця енергія складається із заряджених частинок, таких як протони та електрони, які подорожують у просторі з надзвичайно високими швидкостями.

Коли ці частинки досягають Землі, вони взаємодіють із нашим магнітним полем та атмосферою, що призводить до безлічі ефектів. Ці ефекти можна побачити у вигляді полярних сяйв, відключень радіо, збоїв у роботі супутників та збоїв в енергосистемі.

У дні магнітних бур на погіршення самопочуття скаржаться навіть здорові люди. Можливі головні болі, зниження сил та концентрації, дратівливість та агресивність. Найсильніше погіршення самопочуття відчувають люди з хронічними захворюваннями та літні.

Як уберегтися

У такі дні лікарі рекомендують дотримуватися чіткого режиму дня і повноцінно висипатися (від 7 до 9 години вночі).

Також радять обмежити фізичне та психоемоційне навантаження. Інтенсивні заняття спортом краще скоротити чи замінити їх плаванням, прогулянками на свіжому повітрі чи невеликою пробіжкою.

Вранці рекомендують прийняти контрастний душ, який допоможе підбадьоритися, а ввечері, наскільки можна, прийняти розслаблюючу ванну, щоб легше заснути.

Вдень потрібно обов'язково вибратися на свіже повітря. У їжі уникати жирної та важкої їжі, від алкоголю відмовитись, а кількість кави - знизити.

Людям із хронічними захворюваннями потрібно більше відпочивати, менше нервувати та тримати під руками необхідні ліки.