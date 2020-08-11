Стреляли в спину, женщин били ногами: видео и фото самой жесткой ночи в Беларуси

Протесты в Беларуси в ночь с 10 на 11 августа (фото: tut.by)

В Беларуси минувшей ночью произошли самые жесткие столкновения с силовиками

В Беларуси вторая ночь ожесточенных протестов против результатов выборов, в которых снова победил Лукашенко. В Минске и других крупных городах около вечером 10 августа начали собираться протестующие. Группам людей всеми силами не давали объединиться.

Силовики перекрывали пути, задерживали прямо у подъездов, а ближе к ночи попросту начали стрелять в спину. Осторожно, видео 18+.

Людям стреляют в спину в Беларуси (видео: NEXTA Live)

Люди останавливали авто на оживленных трассах Минска, выходили из машин и включали Цоя. Силовики пытались разгонять заторы, били фары, заставляли разъезжаться. Но водители просто давили омоновцев. Кадры публикуют Telegram-каналы, в то время как на центральном ТВ показывают "Анатомию страсти"...

Авто совершило наезд на силовиков в Минске (видео: NEXTA Live)

Водитель сбил омоновца (видео: NEXTA Live)

Сегодня ночью к главному оружию протестующих - фейерверкам - присоединились еще и коктейли Молотова. Люди строили баррикады из металлических ограждений, мусорных баков.

Местные жители открывали подъезды, чтобы там могли спрятаться протестующие, оставляли там воду.

"Кажется, скоро бандитов в черном начнут сжигать. Посмотрите, как рьяно они избивали женщину ногами", - подписано видео.

Силовики бьют женщин ногами (видео: NEXTA Live)

"Белорусы вряд ли согласятся на еще 10-15 лет такой жизни. Очевидно, что на этой неделе Лукашенко придется бежать из страны. Настолько злым белорусский народ еще не был", - говорится в сообщениях.

Лежащего протестующего ударил каждый (видео: NEXTA Live)

"В этот вечер они доказали, что могут выхватывать и молотить только по одному. Когда выходит народ - они сдают назад. Белорусы не позволят обращаться с собой, как с животными", - пишут местные СМИ.

Сегодня ночью к омоновцам присоединились и внутренние войска, вооруженные до зубов боевыми автоматами и пистолетами.

Внутренние войска стреляют по протестующим (фото: ТАСС)

Но было и хорошее. Из рассказов людей:

"В Бресте, раненому в живот резиновой пулей, милиционер ГАИ оказал первую помощь. На вопрос, почему вы помогаете, он сказал: "Я же давал присягу"

А еще сотрудник подсказал как мирным людям безопасно пройти домой", - пишет Telegram NEXTA Live.

А милиционер на видео ниже снял шлем и отказался участвовать в разгоне людей. Люди скандировали ему: "Молодец!".

Силовик отказался разгонять протестующих (видео: NEXTA Live)

"Силовики присоединяются к сцепкам протестующих", - подписано фото ниже, на котором омоновец присоединился к людям.

Протесты в Беларуси (фото: twitter.com/alxramone)

Тем временем на официальных белорусских ТВ-каналов вечером показывали подготовку нацсборной по биатлону к Олимпиаде, российский сериал "След" и американскую "Анатомию страсти".

"Колонна людей в Минске отправилась к зданию БТ - Белтелерадиокомпании - главному государственному медиахолдингу страны. Митингующие хотят потребовать показывать то, что сейчас происходит на улицах Беларуси", - сообщают СМИ.

По состоянию на три часа ночи 11 августа протестующих вытеснили с центра Минска и сняли оцепление. Протесты в Беларуси утихли после семичасового противостояния людей с силовиками.

Сегодня же людей призывают к бессрочной общенациональной забастовке.

Напомним, что вечером 9 августа ЦИК Беларуси опубликовал окончательные результаты выборов. Александр Лукашенко набрал 80,23%, Светлана Тихановская - 9,9%. Явка составила 84%. После чего люди стали выходить на улицы.

Ранее мы писали, что появились фото из Беларуси, которые заставляют плакать и гордиться за людей.