Людству загрожує епідемія хвороби з летальністю 50%: імунітету від неї немає

У ВООЗ заявляють, що ризик поширення пташиного грипу на людей викликає "величезне занепокоєння". Організація висловлює побоювання щодо варіанту H5N1, який має "надзвичайно високий" рівень смертності.

Уважне спостереження за вірусом "пташиного грипу" зафіксувало, що він сильно та швидко розвивається і за словами вчених, "шукаю нових господарів".

Недавнє поширення вірусу серед кількох видів ссавців, у тому числі й серед худоби в США, збільшило ризик зараження людей. Корови та кози приєдналися до видів, які захворілі минулого місяця, що стало несподіваним для експертів, оскільки вони не вважалися сприйнятливими для цього типу грипу.

Варіант А (H5N1), за словами головного наукового співробітника агентства охорони здоров'я ООН Джеремі Фаррара, став "глобальною зоонозною пандемією серед тварин".

"Звичайно, велике занепокоєння викликає те, що заражаючи качок та курей, а потім все більше і більше ссавців, цей вірус тепер розвивається і розвиває здатність заражати людей, а потім, що критично важливо, здатність передаватися від людини до людини", - сказав Фаррара.

Наразі жодних доказів того, що H5N1 може поширюватися між людьми. Але в сотнях випадків зараження людей при контакті з тваринами за останні 20 років "рівень смертності надзвичайно високий", оскільки люди не мають природного імунітету до вірусу, і за словами Фаррари - вірус просто шукає нових господарів.

За даними ВООЗ, з 2003 по 2024 рік у всьому світі у 23 країнах було зареєстровано 889 випадків захворювання та 463 випадки смерті, спричинені вірусом H5N1, внаслідок чого рівень летальності становив 52%.