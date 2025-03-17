Які країни Європи втратять половину населення до 2100 року: вчені шокували прогнозом

Рівень народжуваності у багатьох країнах постійно знижується і місцями він опускається нижче рівня відтворення, необхідного для підтримання стабільної чисельності населення. І така ситуація спостерігається протягом останніх десятиліть, а за словами науковців - далі може бути ще гірше.

Особливо відчутні зміни чекають Німеччину, Польщу, Італію та Україну, де у майбутньому може зникнути майже половина населення.

Одна з найбільш густонаселених країн Європи - Німеччина. За прогнозами науковців, до 2100 року ця країна може втратити близько 13,8 мільйона осіб.

У Польщі, яка вже зараз переживає демографічні зміни, втрата населення може скласти до 18,8 мільйона людей. В Італії прогнозується скорочення на 23,8 мільйона населення.

Окремо вчені зазначили ситуацію в Україні. Наша країна, за прогнозами, може втратити до 23,8 мільйона людей до 2100 року. І це нагадує, що потрібно знайти вирішення для демографічних проблем.

Попри демографічні кризи та тенденцію до скорочення населення, є процеси, які здатні компенсувати такі витрати - і це міграція, внутрішньо європейська та міжконтинентальна.

Наприклад, Великобританія та Франція прогнозують зростання кількості мешканців завдяки припливу мігрантів.

Однак, згідно з прогнозами ООН, лише незначна кількість європейських країн, зможе збільшити кількість населення до 2100 року. Зараз таких країн всього 7 і серед них: Швеція, Люксембург, Франція, Швейцарія та Великобританія. Як зміниться чисельність населення Європи до 2100 року (скриншот)

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