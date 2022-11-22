"Людина у здоровому глузді такого робити не буде": що зробили окупанти зі школою у Херсонській області

У Херсонській області російські війська під час окупації оселилися в Архангельській загальноосвітній школі. Вони вкрали всі ноутбуки, принтери та проєктор, а на інтерактивних дошках вчились стріляти.
Відео зі школи опублікував журналіст Юрій Бутусов на свому Youtube-каналі.
Зокрема, після деокупації населеного пункту по всій школі виявили пляшки з під алкогольних напоїв та фекалії.
"Це одна з багатьох зруйнованих шкіл України, як символ вкраденого дитинства у дітей", - написав Бутусов.
Архангельський опорний заклад середньої освіти постраждав ще у перші тижні війни. Особливо постраждала одноповерхова будівля, де навчалися дітки 1-4 класів.
У грудні 2021 року там встановили нову інтерактивну дошку. У кожному класі було встановлено проєктор, магнітофон та принтери. А придбані перед війною 13 ноутбуків адміністрація навчального закладу не встигла навіть розпакувати.
Директорка навчального закладу розповіла, що окупанти крали все, до чого могли дотягтися, все інше - нищили.
"Забрали навіть проєктор - я не знаю, звісно, чи вони поняття хоч мають, навіщо він. І я коли прийшла, то не було і принтера. І дивлюся - я не можу зрозуміти, - що вони ще намагалися тут знайти? Тому що якщо простежити, то все вони із шафок витягували. Я не знаю, що вони там шукали. Ну і в кожному класі залишали свої потреби", - розповіла жінка.
Вона зазначила, що чинити так, як чинили російські загарбники, не буде жодна адекватна людина.
"Мені здається, це їхнє обличчя, їхній менталітет. Це моє особисте враження. Тому що людина з розумом, зі здоровим глуздом такого робити не буде у жодному разі", - розповіла директорка.
До того ж на у школі на підлозі валялись портрети російських класиків, Пушкіна та Лермонтова. А біля портретів - фекалії.
"І хто після цього може сказати, що Росія сюди хотіла принести якусь свою частину культури?" - йдеться на відео.
Раніше ми повідомляли, що у Херсонській області жінка не хотіла брати допомогу, доки не переконалася, що вона від України.
Також ми писали, що у Херсоні бабуся на колінах зустрічала свого онука-військового.