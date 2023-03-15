Людина-легенда. На фронті загинув відомий історик, археолог та викладач Юрій Коваленко

Юрій Коваленко був родом із Глухова, Сумської області. Захищати Україну вирушив на схід України добровольцем ще 2014 року. Поки медики вирішували на медкомісії, чи можна йому служити, він поїхав до Іловайська.

В одному з інтерв'ю він розповів, що має кілька освіт. Перша – психолога, друга – електрика, а історичний факультет він закінчив уже у дорослому віці.

Юрій Коваленко загинув у Бахмуті 14 березня (фото: facebook.com/Юрій Коваленко)

Займався пошуковою діяльністю, був учасником організації "Чорний тюльпан", яка повертала тіла додому загиблих героїв.

Понад 30 років займався археологією, історією, вивчав поховання Другої світової, був військовим археологом, волонтером. До повномасштабної війни працював завідувачем науково-дослідного Національного заповідника "Глухів".

Юрій Коваленко загинув у Бахмуті 14 березня (фото: facebook.com/Юрій Коваленко)

За роботу у "Чорному тюльпані" був нагороджений Міністерством оборони України. Також має кілька грамот – від президента України "За гуманітарну участь в АТО", "За заслуги перед ЗСУ", медаль УПЦ "За жертовність та любов до України".

Друзі та колеги оплакують Юрія Коваленка і на його сторінці написали багато добрих слів про прекрасну людину.

"Вчора у Бахмуті загинув великий патріот та подвижник, історик, археолог, краєзнавець Юрій Коваленко. Кандидат наук, захистив дисертацію, перебуваючи у ЗСУ, чудовий викладач та екскурсовод, фанат музейної справи. Пошуковик, учасник місії "Чорний тюльпан". Його зусиллями вдалося знайти та ідентифікувати тіла багатьох загиблих в Іловайську. У лютому-березні минулого року захищав Чернігівську область, щоб росіяни не пройшли далі на Київ, потім воював на найгарячіших точках", - написала Тамара Горіха Зерня.