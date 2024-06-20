"Люди виліковувались від раку": TAYANNA розповіла про наслідки сухого голодування

"Сухе голодування виключає з харчування воду та їжу, але до таких випробувань має бути правильний підхід. Адже якщо просто голодувати добу без підготовки, то можна собі зробити ще гірше, тому що всі токсини підуть у кров. Це навіть гірше, ніж просто на водичці посидіти", - розповіла артистка.

Вона наголошує, що сухе голодування - це серйозна практика, яка вимагає ретельної підготовки.

"Воно запускає автофагію, тобто токсичні клітини самі себе поїдають", - сказала Решетняк.

TAYANNA (фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak)

На ці слова Луценко відповіла, що була ситуація, коли одного науковця, який зробив дослідження на простих організмах в контексті автофагії та отримав Нобелівську премію за нього, прямо на сцені його попросили розповісти про те, яке відношення голодування має до очищення клітин.

Натомість вчений повідомив, що це не взаємоповʼязані речі і досліджень, які б доводили цю теорію, не існує. В той момент дуже багато людей розчарувалися.

"Я читала багато літератури про це, там були приклади досліджень, коли люди голодували по 11 днів. До речі, 11 днів це максимальний термін, коли можна голодувати сухим способом. Були навіть випадки, коли люди виліковувались від онкології таким чином", - повідала Тетяна.

TAYANNA (фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak)

При цьому вона відзначила, що більше двох діб не тримала сухе голодування і не береться нікому його радити чи рекламувати, а просто ділиться своїм досвідом.

"Для мене це дні очищення і набуття сили волі, тому що треба мати реальний внутрішній стержень, щоб не їсти, не пити, ходити працювати і готувати їсти дитині. Після цього я бачу результати по шкірі, по енергетичному стану, мені стає легше і я стаю чутливіша. Але повторюю, що до цього треба готуватись", - наголосила зірка.

Також вона розповіла про детокс, який полягав у сироїдінні протягом тижня: зранку вода, потім просто салат-щітка, пила різні смузі і вживала тільки зелені овочі.

"Тобто це дуже легке харчування, яке завершується очищенням касторовою олією і лише тоді доба сухого голоду. Я люблю такі експерименти над собою і робила їх дуже часто. Зараз вже рідше, адже більше не шукаю себе в цих практиках так активно і маю більш стабільну нервову систему", - підкреслила вона.