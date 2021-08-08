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Люди спасаются вплавь, наблюдая как огонь пожирает их дома: жуткое видео пожаров в Греции

Автор: Светлана Мащенко

В Греции продолжаются страшные пожары, которые уничтожают не только леса, но и жилища людей. Огонь уже вплотную приблизился к Афинам. Из зоны бедствия и прилегающих районов эвакуированы тысячи людей, сотни домов и автомобилей сгорели, два человека погибло.

Смотрите ниже очень правдивое видео происходящего сейчас в Греции.

"Страшное зрелище в Греции. Люди на пароме, спасаясь от лесных пожаров, смотрят, как огонь пожирает то, что когда-то было их домами", - подписано видео.

На кадрах, снятых с парома, видно, что вокруг все охвачено огнем, и только на воде - безопасно. Люди снимают на видео побережье, где пылают их дома.

Видео: Пожары в Греции

Согласно данным спасателей 8 августа опасность возгорания является высокой для таких областей:

  • регион центральной Греции (острова Эвия, Фиотида, Беотия);
  • регион Аттика;
  • регион Крит (Ираклион, Лассити) ;
  • Северо-Эгейский регион (острова Лесбос, Хиос, Самос, Икария);
  • Южно-Эгейский регион (острова Родос, Карпатос, Кос, Калимнос).

Напомним, что в Греции продолжают бушевать масштабные пожары. За последние сутки в стране зафиксировали больше чем 400 возгораний. Огонь продолжает распространяться по стране.

В результате пожаров уже погибло двое людей, 20 человек получили ранения. Людей просят эвакуироваться, чтобы не пострадать.

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Пожар