Люди спасаются вплавь, наблюдая как огонь пожирает их дома: жуткое видео пожаров в Греции

"Страшное зрелище в Греции. Люди на пароме, спасаясь от лесных пожаров, смотрят, как огонь пожирает то, что когда-то было их домами", - подписано видео.

На кадрах, снятых с парома, видно, что вокруг все охвачено огнем, и только на воде - безопасно. Люди снимают на видео побережье, где пылают их дома.

Видео: Пожары в Греции

Согласно данным спасателей 8 августа опасность возгорания является высокой для таких областей: