Люди равнодушно смотрели: в Киеве водителя выволокли из авто и жестоко избили

В Киеве на водителя автомобиля жестоко напали и избили среди белого дня. Мужчину выволокли из авто за то, что он - по его словам - не уступил дорогу.

Инцидент произошел на проспекте Победы возле парка Вернадского, о чем рассказал сам пострадавший, опубликовав видео на странице Facebook Киев Оперативный.

"На меня напал этот человек. Он - водитель автомобиля Opel (SBE73758). Напал потому что я не уступил ему дорогу. Я ему возразил, сказав, что он не прав в этой ситуации и у меня есть запись на регистраторе. Эта новость его взбесила и он начал кидаться на меня, а потом хотел залезть в мою машину (наверное, чтобы забрать регистратор), но машина была закрыта. Он взбесился еще больше и начал бить по машине ногами, после чего переключился на меня - сбил с ног и начал бить ногами по голове", - пишет пострадавший.

Когда мужчина упал, нападающий стал бить его ногами по туловищу и голове. Пострадавший закрывался руками, поэтому большинство ударов пришлось на них. Теперь у него перелом со смещением, лечение которого стоит 30 тысяч гривен.

"Из-за этого у меня сломана рука (со смещением), нужно ставить пластину.

Примерная сумма за операцию 30 тысяч гривен. Заявление написал, но надежды на полицию особо нет. Может кто-то его узнает?" - добавил потерпевший.

Видео с инцидентом можно посмотреть по ссылке.

Мужчина, напавший на водителя, и его авто (скрин видео: facebook.com/KyivOperativ)

Пользователи сети активно комментируют видео. Причем многие возмущены, что за жертву избиение никто не вступился.

"Люди стоять втикають, наче нічого не відбувається;

Больше всего поражают трусы стоящие рядом и втыкающие, как человека рядом бьют и молча смотрящие на это. Противно;

Поряд стоїть людина і жодної уваги! Да хоч закричи, поклич когось на допомогу!" - возмущены пользователи.

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