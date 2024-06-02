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"Люди повинні перестати ховатися". Комаровський поміркував про причини повільної мобілізації

Неділя 02 червня 2024 19:30
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"Люди повинні перестати ховатися". Комаровський поміркував про причини повільної мобілізації Євген Комаровський (фото: instagram.com/uakomar)
Автор: Іванна Пашкевич

Відомий лікар-педіатр Євген Комаровський сказав, що думає про мобілізацію в Україні.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю зірки Дмитру Гордону.

Комаровський висловився про мобілізацію

Зі слів лікаря-педіатра, суспільство має відповісти на запитання, чому закінчилися черги біля військкоматів.

"Перша причина - у будь-якої мобілізації немає термінів. Друге, чи був хоча б один випадок, щоб був публічно покараний командир, який розглядав підлеглих як м’ясо, і який відправив хлопців на забій? Таких командирів багато, для яких доповідь керівнику важливіша за хлопців. На жаль, це є", - поділився думкою Євген.

Саме через подібні ситуації у людей зникає бажання добровільно йти захищати Україну від окупантів на фронт.

&quot;Люди повинні перестати ховатися&quot;. Комаровський поміркував про причини повільної мобілізації

Євген Комаровський (фото: instagram.com/uakomar)

Для того, щоб виправити ситуацію, потрібно змінити ставлення до людського життя, каже Комаровський.

"Найменше люди хочуть потрапити до такого командира. Потрібно змінити ставлення до людського життя. Це базова цінність. Життя і здоров’я людини, це найголовніше. Усі мають будувати стіну, яка витримує попадання бомб. Ставлення до людського життя і безстроковість - причини повільної мобілізації", - сказав лікар.

Так чи інакше, говорить знаменитість, люди повинні перестати ховатися.

"Якщо ти готовий ризикувати життям, то суспільство має бути готовим тебе озолотити. Я позитивно ставлюся до всіх цих податків, грошей. Бідні зможуть заробити грошей коштом багатих", - поміркував Євген.

Нещодавно ми розповідали, що українська режисерка доєдналася до лав ЗСУ.

Також відома телеведуча висловилася про ймовірну мобілізацію чоловіка та сина.

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Євген Комаровський Мобілізація в Україні Лікарі
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