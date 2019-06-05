Люди падали в обморок: в родном городе простились с убитым полицейскими ребенком (фото)

С убитым полицейскими в Переяслав-Хмельницком Кириллом Тлявовым простились в среду, 5 июня. Мальчика отпели в полной тишине во дворе, где живет его семья. Об этом сообщает BBC.

В начале церемонии бабушке мальчика Александре стало плохо, ее забрала скорая. Папа Кирилла Игорь также едва не потерял сознание, но отказался от госпитализации.

После того, как священник отпел мальчика во дворе в сопровождении сотни людей, гроб понесли к городскому кладбищу. По дороге стало плохо еще одной женщине.

Похороны Кирилла Тлявова, которого застрелили полицейские (фото: bbc.com)

Среди присутствующих на похоронах был и мэр Переяслав-Хмельницкого Тарас Костин.

Люди молчали, лишь шепотом обсуждали то, накажут ли виновных. Местные жители уверены, что подозреваемых в убийстве Кирилла Тлявова Ивана Приходько и Владимира Петровца хотят "отмазать".

Похороны Кирилла Тлявова, которого застрелили полицейские (родители Кирилла, фото: bbc.com)

На кладбище церемония проходила тоже тихо. Мальчика отпевал священник, а родители тихо плакали.

К могиле мальчика люди несли игрушки и цветы.

Похороны Кирилла Тлявова, которого застрелили полицейские (игрушки возле могилы, фото: bbc.com)

"Это не так просто здесь стоять, ощущение, словно потерял часть тела", - сказал на прощании с ребенком священник.

Отметим, что к отделению полиции в Переяслав-Хмельницком люди продолжают нести мягкие игрушки и траурные свечи.

Похороны Кирилла Тлявова, которого застрелили полицейские (пантеон из игрушек возле местного отделения, фото: bbc.com)

Похороны Кирилла Тлявова, которого застрелили полицейские (фото: ukrinform.ru)

Похороны Кирилла Тлявова, которого застрелили полицейские (фото: ukrinform.ru)

Напомним, Кирилла Тлявова застрелили 31 мая. Мальчику прострелили голову из винтовки. Однако местная полиция сначала хотела "отмазать" своих сотрудников и выстраивала различные версии произошедшего.

К слову, появилось видео с того рокового места, где в мальчика попала пуля. Журналисты также показали дом Владимира Петровца и мишень, в которую пытались попасть в пьяные полицейские.

Также стало известно, что к убийству ребенка в Переяслав-Хмельницком может быть причастен подросток, сын одного из полицейских.