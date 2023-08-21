Люди з інвалідністю роками зазнавали жорстокого поводження під Черніговом: що відомо

Під Черніговом у центрі соціального обслуговування, у якому перебувають одинокі громадяни та люди з інвалідністю, виявили серйозні порушення - підопічні роками не бували на свіжому повітрі й зазнавали жорстокого поводження.
Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець в Telegram.
Перевірку провели у Крупичпільському відділенні стаціонарного догляду КЗ "Ічнянський територіальний центр соціального обслуговування". На той момент у закладі перебували 22 підопічних, з яких 7 осіб з інвалідністю.
У відділенні обслуговуються одинокі громадяни, які, відповідно до висновку лікарсько-консультативної комісії, за станом здоров’я, не здатні до самообслуговування, потребують постійного стороннього догляду та допомоги.
Моніторингова група виявила ряд серйозних порушень умов утримання підопічних.
"Під час опитування від підопічних надійшли скарги на жорстоке, або таке, що принижує гідність, поводження з боку персоналу. Також неналежні умови перебування: неприємний запах, неохайний зовнішній вигляд підопічних. Не проводиться регулярна заміна матраців, зокрема, ліжкових хворих", - йдеться у повідомленні.
Також перевірка показала, що лежачі підопічні роками не бувають на свіжому повітрі. У закладі немає індивідуальних програм реабілітації осіб з інвалідністю, не забезпечена інклюзивність усіх приміщень.
"Не дотримуються норми житлової площі в багатомісних кімнатах, зокрема тих, де проживають підопічні з інвалідністю, які пересуваються на кріслах колісних", - зазначають у моніторинговій групі.
Укриття відділення не відповідає вимогам - під час оголошення повітряної тривоги підопічні залишаються в кімнатах.
Також зазначається, що з дозвілля у підопічних лише телевізор і прогулянки. А на стендах немає інформації про права підопічних, адреси та номери телефонів гарячих ліній організацій та посадовців.
"З метою усунення виявлених порушень прав і свобод підопічних закладу до компетентних органів будуть скеровані відповідні листи та акти реагування", - заявили в офісі Уповноваженого.
Нагадаємо, що у разі виявлення порушення прав людини, можна звернутися:
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