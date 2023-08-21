Люди з інвалідністю роками зазнавали жорстокого поводження під Черніговом: що відомо
Під Черніговом у центрі соціального обслуговування, у якому перебувають одинокі громадяни та люди з інвалідністю, виявили серйозні порушення - підопічні роками не бували на свіжому повітрі й зазнавали жорстокого поводження.
Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець в Telegram.
Що відомо про порушення
Перевірку провели у Крупичпільському відділенні стаціонарного догляду КЗ "Ічнянський територіальний центр соціального обслуговування". На той момент у закладі перебували 22 підопічних, з яких 7 осіб з інвалідністю.
У відділенні обслуговуються одинокі громадяни, які, відповідно до висновку лікарсько-консультативної комісії, за станом здоров’я, не здатні до самообслуговування, потребують постійного стороннього догляду та допомоги.
Моніторингова група виявила ряд серйозних порушень умов утримання підопічних.
Які порушення виявили у відділенні
"Під час опитування від підопічних надійшли скарги на жорстоке, або таке, що принижує гідність, поводження з боку персоналу. Також неналежні умови перебування: неприємний запах, неохайний зовнішній вигляд підопічних. Не проводиться регулярна заміна матраців, зокрема, ліжкових хворих", - йдеться у повідомленні.
Також перевірка показала, що лежачі підопічні роками не бувають на свіжому повітрі. У закладі немає індивідуальних програм реабілітації осіб з інвалідністю, не забезпечена інклюзивність усіх приміщень.
"Не дотримуються норми житлової площі в багатомісних кімнатах, зокрема тих, де проживають підопічні з інвалідністю, які пересуваються на кріслах колісних", - зазначають у моніторинговій групі.
Укриття відділення не відповідає вимогам - під час оголошення повітряної тривоги підопічні залишаються в кімнатах.
Фотозвіт моніторингової групи (фото: Telegram/Омбудсман Лубінець Дмитро)
Також зазначається, що з дозвілля у підопічних лише телевізор і прогулянки. А на стендах немає інформації про права підопічних, адреси та номери телефонів гарячих ліній організацій та посадовців.
"З метою усунення виявлених порушень прав і свобод підопічних закладу до компетентних органів будуть скеровані відповідні листи та акти реагування", - заявили в офісі Уповноваженого.
Нагадаємо, що у разі виявлення порушення прав людини, можна звернутися:
- за адресою: вул. Інститутська, 21/8, м. Київ, 01008
- написати на електронну пошту: hotline@ombudsman.gov.ua
- подзвонити на гарячу лінію: 0800501720
- за телефоном 044-299-74-08
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