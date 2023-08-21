Люди з інвалідністю роками зазнавали жорстокого поводження під Черніговом: що відомо

Під Черніговом у центрі соціального обслуговування, у якому перебувають одинокі громадяни та люди з інвалідністю, виявили серйозні порушення - підопічні роками не бували на свіжому повітрі й зазнавали жорстокого поводження.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець в Telegram .

Що відомо про порушення

Перевірку провели у Крупичпільському відділенні стаціонарного догляду КЗ "Ічнянський територіальний центр соціального обслуговування". На той момент у закладі перебували 22 підопічних, з яких 7 осіб з інвалідністю.

У відділенні обслуговуються одинокі громадяни, які, відповідно до висновку лікарсько-консультативної комісії, за станом здоров’я, не здатні до самообслуговування, потребують постійного стороннього догляду та допомоги.

Моніторингова група виявила ряд серйозних порушень умов утримання підопічних.

Які порушення виявили у відділенні

"Під час опитування від підопічних надійшли скарги на жорстоке, або таке, що принижує гідність, поводження з боку персоналу. Також неналежні умови перебування: неприємний запах, неохайний зовнішній вигляд підопічних. Не проводиться регулярна заміна матраців, зокрема, ліжкових хворих", - йдеться у повідомленні.

Також перевірка показала, що лежачі підопічні роками не бувають на свіжому повітрі. У закладі немає індивідуальних програм реабілітації осіб з інвалідністю, не забезпечена інклюзивність усіх приміщень.

"Не дотримуються норми житлової площі в багатомісних кімнатах, зокрема тих, де проживають підопічні з інвалідністю, які пересуваються на кріслах колісних", - зазначають у моніторинговій групі.

Укриття відділення не відповідає вимогам - під час оголошення повітряної тривоги підопічні залишаються в кімнатах.

Фотозвіт моніторингової групи (фото: Telegram/Омбудсман Лубінець Дмитро)

Також зазначається, що з дозвілля у підопічних лише телевізор і прогулянки. А на стендах немає інформації про права підопічних, адреси та номери телефонів гарячих ліній організацій та посадовців.

"З метою усунення виявлених порушень прав і свобод підопічних закладу до компетентних органів будуть скеровані відповідні листи та акти реагування", - заявили в офісі Уповноваженого.

Нагадаємо, що у разі виявлення порушення прав людини, можна звернутися: