Люди с этими заболеваниями чаще всего умирают от COVID (новое исследование)

Сегодня от коронавируса чаще всего умирают люди в возрасте от 80 лет. Причем COVID чаще убивает мужчин, у которых имеются несколько хронических заболеваний.
Об этом говорится в исследовании ученых Университета Эдинбурга, опубликованном журналом The Lancet.
Специалисты проследили за более чем тремя миллионами людей, которые получили две дозы вакцины вакцинами Pfizer или AstraZeneca в Шотландии по состоянию на 18 августа 2021 года.
Оказалось, что из них 236 человек умерли. Большинство из них - мужчины в возрасте 80+ лет.
Вместе с тем у 97% умерших в свидетельстве о смерти была указана по крайней мере одна другая причина в дополнение к, собственно, COVID-19.
Среди самых распространенных причин:
Скриншот / thelancet.com
Ученые также обращают внимание на то, что пожилые люди, привитые вакциной Moderna, не умирали от коронавируса в течение периода исследования.
"Результаты исследования свидетельствуют о том, что люди в возрасте от 18 до 64 лет, которые получили двойную вакцинацию, имеют почти в четыре раза большую защиту от смерти от COVID-19 в сравнении с теми, кто не вакцинирован", - говорит доктор Джози Мюррей.
Более того, чем старше человек - тем вакцинация дает большую защиту от вируса.
"Взрослые в возрасте от 65 до 79 лет имеют в 15,5 раз больше защиту от смерти, чем их вакцинированные сверстники, а для взрослых старше 80 лет этот показатель вырос в 30 раз", - добавил ученый.
Скриншот / thelancet.com
Напомним, ранее врач назвала симптом COVID-19, при котором нужно обязательно обращаться к медикам и призвала не заниматься самолечением.
Добавим также, перед этим врачи назвали признаки, по которым можно определить коронавирус "Дельта".