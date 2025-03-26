Люди з епілепсією не хочуть чути ці 10 фраз. Ніколи не говоріть їх!

"А ти щось відчуваєш перед тим, як падаєш?"

Це запитання може здаватися цікавим, але воно травматизує. По-перше, не всі люди з епілепсією мають судоми чи "падають". Є типи нападів, які виглядають як коротке завмирання або нетипова поведінка. По-друге, нагадування про напад, який людина не контролює, може викликати тривогу. За даними Epilepsy

Foundation, понад 60% людей з епілепсією мають напади, які не супроводжуються падінням.

"А ти зомлієш, якщо сильно злякаєшся?"

Це твердження змішує епілепсію з втратою свідомості через емоції - хоча це зовсім інше. Напади при епілепсії спричиняє не стрес чи страх, а надмірна електрична активність мозку.

"А ти точно хворий (-а)? Ти ж виглядаєш нормально!"

Ця фраза може здатися компліментом, але вона знецінює досвід людини. Епілепсія - це невидиме захворювання. Напади можуть траплятися раз на місяць чи навіть рідше, але це не означає, що їх немає. В Україні кожен 25-й має епілепсію протягом життя, тож це далеко не рідкісна хвороба. Невидимість хвороби не скасовує її реальності.

"Може, тобі просто треба менше нервуватись/спати більше/змінити харчування?"

Відпочинок і дієта можуть допомагати, але не виліковують хворобу. У світі близько 20% людей з епілепсією мають фармрезистентну форму, тобто не реагують на ліки - і жодна медитація не замінить медичну допомогу. Це все одно, що сказати: "Окуляри не потрібні, якщо менше напружувати очі".

"Ого, а ти можеш народжувати/працювати/виховувати дітей?"

Так, люди з епілепсією можуть жити повноцінним життям. Це питання звучить так, ніби діагноз автоматично робить людину неспроможною. Але це не так. За даними ВООЗ, за умови належного контролю, більшість людей з епілепсією працюють, мають родини і ведуть активне соціальне життя.

"Ти на ліках? Це надовго?"

Для багатьох людей прийом препаратів - єдиний спосіб контролювати напади. Іноді це довічно. В Україні, близько 80% пацієнтів з епілепсією потребують постійної фармакотерапії.

"А тобі не страшно виходити на вулицю?"

Це питання підкреслює вразливість людини, замість того щоб дати їй відчуття безпеки. Люди з епілепсією часто і так зіштовхуються з тривогою. Але страх - не означає пасивність. Багато хто має план дій на випадок нападу, носить браслет, має при собі ліки.

"О, у мого сусіда теж була епілепсія, і він…"

Кожен випадок унікальний. "Сусід" міг мати зовсім іншу форму, інший досвід і зовсім інше лікування. Навіть у межах однієї родини симптоми можуть різнитись. Замість порівнянь - краще вислухати.

"А ти пробував (-ла) йогу/масажі/енергетичне очищення?"

Такі поради часто звучать як суміш недовіри до медицини і спроба швидко вирішити складне. Альтернативні методи можуть бути корисними як доповнення, але не як заміна лікування. Усі клінічні протоколи, зокрема рекомендації ILAE (Міжнародної ліги проти епілепсії), базуються на доказовій медицині.

"Тобі треба в церкву/до мого лікаря/на лікування у Закарпаття"

Це класичний приклад непроханих порад. Звісно, всі ми хочемо допомогти. Але коли ви радите щось без запиту - це більше про ваш дискомфорт, ніж про потреби людини з епілепсією. Особливо, коли йдеться про релігійні практики чи сумнівних цілителів. Людина, яка роками живе з діагнозом, вже, найімовірніше, пройшла десятки консультацій, лікувань і випробувала багато варіантів.

Що таке "Фіолетовий день"?

26 березня у світі відзначають Фіолетовий день (Purple Day) - міжнародний день обізнаності про епілепсію. Цю ініціативу започаткувала у 2008 році канадійка Кессіді Меган, яка сама живе з цим діагнозом. Її мета - розвінчати міфи, підтримати людей з епілепсією та підвищити рівень знань про хворобу.

Чому це важливо?

Епілепсія - одне з найпоширеніших неврологічних захворювань, яке має безліч форм і може виникнути в будь-якому віці. Проте навколо цієї хвороби досі існує багато стереотипів. Фіолетовий день допомагає змінити ставлення суспільства та зробити світ більш толерантним і обізнаним.

Якщо вам або комусь з близьких потрібна кваліфікована підтримка щодо епілепсії - звертайтесь до ГО "Епіпросвіта", яка опікується людьми з епілепсією та супутніми хворобами.