Люди едят, т*ахаются и бьются: Усик дал всем украинцам совет

Александр Усик дал совет журналистам (фото: РБК-Украина)

Александр Усик в интервью дал совет журналистам, которые освещают спортивные события

Александр Усик рассказал, что он и другие известные боксеры "дают еду журналистам". По его словам, именно благодаря им, у работников СМИ, есть о чем писать. Об этом украинский спортсмен заявил в одном из интервью. Также боксер из Крыма дал совет всем украинцам.

"Уайлдер весил 95 или 96 кг перед поединком с Фьюри. Вес – это не проблема. Просто люди хотят говорить, повод для разговора есть. На самом деле я и другие боксеры, которые выступают на мировом уровне, даем еду для журналистов. Если бы не делали то, что делаем, они бы не писали о нас. А еще для псевдожурналистов... Сейчас многие стали журналистами и интервьюерами. Они всегда будут об этом говорить. Это хорошо. Пускай они говорят. Вчера смотрел кино – "Робин Гуд". В новой обработке. Такой момент: всю жизнь люди едят, пьют, тр*хаются и дерутся. И чуть-чуть любят. Надо больше любить", - заявил Усик.

Также по словам спортсмена, не стоит увлекаться войной.

"Есть надо, а вот воевать не надо", - резюмировал Усик.

Цитату боксера можно услышать с 3 минуты видео.

Александр Усик рассказал о журналистах (YouTube)