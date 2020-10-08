Людей кладут в коридорах: киевлянин рассказал правду о COVID-19 в столице

Мужчина из Киева рассказал, что творится в столице с коронавирусом и готовностью принимать пациентов. По словам киевлянина, ему пришлось очень долго искать место в больнице для своей мамы, которой диагностировали COVID-19.

Так, житель Киева Александр Кондратенко написал в Facebook, что больницы в Киеве переполнены, под отделениями стоят вереницы "скорых", которые то и дело подвозят новых пациентов с двусторонним воспалением легких.

"Правда такова: друзья 15-я клиническая - люди лежат прямо в коридоре (за двое суток поступило 65 человек), 4-я забита полностью. 8-я так же. Под всеми инфекционными отделениями нашего города вереница скорых", - пишет киевлянин.

Ему просто чудом удалось перевести маму в 4-ю клиническую, что на Соломенке, в интенсивную терапию. И то скорее всего, что состояние женщины быстро ухудшилось.

"И единственное о чем говорят врачи, так это "не снимайте кислородную маску, если хотите жить", - утверждает Александр.

А в 15-й городской больнице он увидел настоящий ужас.

"Отсутствие лекарств, два градусника на все отделение и т. п., это малая часть реального коллапса с нашим здравоохранением", - добавил он.

Напомним, что в Украине за последние сутки установлен новый антирекорд с коронавирусом. Так, на 8 октября зафиксировано 5397 новых случаев. Из них 422 в Киеве.

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